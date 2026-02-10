Famalicão: Várias zonas do concelho voltam a ficar sem luz

A Comissão Concelhia de Apoio à candidatura presidencial de António José Seguro congratula-se com a sua eleição para Presidente da República.

Em comunicado, assinado por Almeida Pinto, mandatário concelhio, e por Artur Lopes, presidente da Comissão Concelhia de Apoio, os apoiantes de António José Seguro manifestam a «grande satisfação» por o apelo ao voto no candidato ganhador ter tido resposta por parte dos «democratas, humanistas e progressistas famalicenses», dizem. Recorda que a percentagem de votos em Seguro foi ligeiramente superior à média nacional e venceu em todas as freguesias, sendo que em sete ultrapassou os 70%.

Para os apoiantes de Famalicão, a eleição de Seguro «honra a República e todos os cidadãos» que participaram no ato eleitoral de domingo, «abrindo portas a um mandato de esperança em dias melhores para todos os portugueses», sublinham.

Além da opção dos cidadãos famalicenses, a Comissão Concelhia de Apoio a Seguro saúda os mais de 80 mil que foram às urnas, o que fez com que a abstenção ficasse bem abaixo da média nacional.