Famalicão: Várias zonas do concelho voltam a ficar sem luz

Um problema na rede de média tensão está a deixar várias zonas do concelho de Famalicão sem energia elétrica.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, as primeiras falhas registaram-se minutos depois das 10h30, em zonas pertencentes às freguesias de Lemenhe, Mouquim e Gavião.

O problema está a ser identificado e acompanhado pelas diversas equipas da E-Redes.

Famalicão: “As Nossas Raízes” estão no ar há 36 anos

O programa “As Nossas Raízes”, no ar todos os sábados, entre as 18h00 e as 21h00, desde o dia 10 de fevereiro de 1990, na antena da Rádio Cidade Hoje, completa hoje o 36º aniversário.

Este é um projeto cultural de Manuel Sanches e Susy Mónica, dedicado à divulgação da música portuguesa e à promoção do trabalho discográfico de grupos e cantores.

Para além da música, as três horas de emissão são preenchidas com poesia, dicas de saúde e outras, bem como a divulgação de romarias, festividades e eventos culturais deste concelho.

 

Famalicão: Arnoso Sta Maria decide fechar rua devido à subida do rio

A Junta de Freguesia de Arnoso Santa Maria decidiu fechar à circulação a Rua de Lages.

Na origem da decisão está a subida do caudal do rio, que pode comprometer a segurança de quem ali pretenda passar.

A reabertura da estrada só acontecerá assim que estejam reunidas as condições.

Famalicão: Comissão de Apoio congratula-se com vitória de Seguro

A Comissão Concelhia de Apoio à candidatura presidencial de António José Seguro congratula-se com a sua eleição para Presidente da República.

Em comunicado, assinado por Almeida Pinto, mandatário concelhio, e por Artur Lopes, presidente da Comissão Concelhia de Apoio, os apoiantes de António José Seguro manifestam a «grande satisfação» por o apelo ao voto no candidato ganhador ter tido resposta por parte dos «democratas, humanistas e progressistas famalicenses», dizem. Recorda que a percentagem de votos em Seguro foi ligeiramente superior à média nacional e venceu em todas as freguesias, sendo que em sete ultrapassou os 70%.

Para os apoiantes de Famalicão, a eleição de Seguro «honra a República e todos os cidadãos» que participaram no ato eleitoral de domingo, «abrindo portas a um mandato de esperança em dias melhores para todos os portugueses», sublinham.

Além da opção dos cidadãos famalicenses, a Comissão Concelhia de Apoio a Seguro saúda os mais de 80 mil que foram às urnas, o que fez com que a abstenção ficasse bem abaixo da média nacional.

Chamadas falsas: Há quem ligue para o 112 a pedir táxi e até comida

No ano passado, quase três quartos das chamadas feitas para o 112 não corresponderam a situações de emergência. De acordo com dados da PSP divulgados pelo Jornal de Notícias, das 5,4 milhões de chamadas registadas em 2025, cerca de quatro milhões foram consideradas indevidas.

Entre os contactos recebidos surgem pedidos sem relação com emergências, como chamar um táxi, um canalizador ou até encomendar comida, havendo também quem ligue apenas por não ter saldo no telemóvel, já que a chamada é gratuita.

Registaram-se ainda cerca de 1,2 milhões de chamadas interrompidas antes do atendimento. Apesar destes números, o volume total de chamadas para o 112 tem vindo a diminuir nos últimos dois anos, incluindo as chamadas indevidas e abandonadas.

Proteção Civil lança aviso: Risco de cheia no Rio Ave

A Proteção Civil de Famalicão alertou para a subida do nível da água no Rio Ave durante hoje e amanhã, devido às descargas da Barragem de Guilhofrei. Está prevista uma subida significativa do caudal, com risco de inundação em zonas ribeirinhas e áreas habitualmente vulneráveis.

As autoridades recomendam evitar a permanência junto ao rio, retirar bens das zonas mais baixas, não atravessar áreas inundadas e proteger animais e equipamentos agrícolas, mantendo-se a população atenta às informações oficiais.

Famalicão: Carnaval Infantil passa para o Pavilhão Municipal

Na sequência da previsão de mau tempo, o desfile infantil do Carnaval de Famalicão foi transferido para o Pavilhão Municipal.

A informação foi confirmada pela autarquia na manhã desta terça-feira e comunicada às diversas instituições de ensino que participam na iniciativa.

O desfile tem início marcado para as 14h30.