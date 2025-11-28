Famalicão: Vários agentes da PSP agredidos

O aparato registado ao final da manhã desta sexta-feira, junto ao posto da PSP de Famalicão, deveu-se à agressão a vários agentes da PSP.

Ao que a Cidade Hoje apurou, um agente que se encontrava de folga terá sido abordado num estabelecimento comercial por um indivíduo que há algum tempo foi multado por cometer uma contraordenação na estrada. Ao reconhecer o polícia, terá partido para agressão física. Na sequência dos desacatos, foram chamados reforços policiais e o suspeito, que se fazia acompanhar de outras pessoas, acabou por ser detido e levado para o posto da PSP de Famalicão.

Uma vez no posto, o indivíduo ainda conseguiu agredir outros agentes, sendo que um teve de receber tratamento hospital.

O suspeito, a quem lhe foi apreendida uma arma branca, ficou detido e em breve será presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.