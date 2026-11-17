ÚLTIMA HORA

Um carro, estacionado nas imediações da TMG, na freguesia de Vale São Cosme, em Famalicão, ficou parcialmente destruído, com marcas compatíveis de uma colisão a envolver um veículo pesado.

O acidente aconteceu ao final da tarde desta segunda-feira, tendo o responsável seguido marcha, sem assumir qualquer tipo de responsabilidade.

O caso foi reportado às autoridades e o lesado procura por informações que o possam levar ao responsável pelo sinistro.

Se avistou ou tem alguma informação relevante para o caso, reporte-a às autoridades locais.