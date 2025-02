Famalicão: Veja ou reveja “O Clube dos Poetas Mortos” no Centro de Estudos Camilianos

Os jovens, entre os 16 e os 35 anos, a residir ou a estudar no concelho, há pelo menos 3 anos, podem candidatar-se às Bolsas de Talento Jovem, cujas inscrições abriram esta quarta-feira.

A dotação orçamental para este programa promovido pelo Município é de 15 mil euros, sendo que o apoio pode ir até ao máximo de 1500 euros para cada projeto. O regulamento, candidaturas e formulários estão no Portal do Famalicão Made IN, em www.famalicaomadein.pt, e no Portal da Juventude do Município, em www.juventudedefamalicao.org

Os projetos a submissão, a título individual, devem incluir uma ou várias atividades a desenvolver, preferencialmente fora do concelho, em contexto nacional ou internacional, de desenvolvimento do talento dos jovens, em áreas como o ambiente, cultura, arquitetura, ciência, tecnologia, ciências sociais, artes, saúde.

Proporcionar aos jovens a descoberta e desenvolvimento do seu potencial criativo e inovador; sensibilizar para a importância do desenvolvimento das suas competências pessoais, vocacionais e sociais e projetar nacional e internacionalmente Vila Nova de Famalicão como território de talento e inovação são os grandes objetivos deste programa da Câmara Municipal que vai na segunda edição.

No primeiro ano foram atribuídas seis bolsas, com projetos apoiados para estágio na ONU, na Embaixada de Portugal em Seul, numa formação avançada no Ballet da Catalunha, na sessão Internacional do Parlamento dos Jovens na Chéquia e na Roménia e num projeto de produção e realização de uma curta-metragem, num montante global de 7096 euros.