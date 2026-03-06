Concelho, FC Famalicão

Famalicão vence Arouca em casa (1-0)

O Futebol Clube de Famalicão venceu esta sexta-feira o Arouca por 1-0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo de abertura da 25.ª jornada da I Liga.

Depois de uma primeira parte equilibrada e sem golos, a decisão surgiu já perto do final da partida. Aos 82 minutos, Rodrigo Pinheiro marcou o único golo do encontro com um remate de pé direito de fora da área, colocando a bola junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Arruabarrena.

Até ao golo, as duas equipas criaram algumas oportunidades, com o Famalicão a conseguir maior pressão na segunda parte, obrigando o guarda-redes do Arouca a várias intervenções.

Famalicão: Gustavo Sá é o mais jovem de sempre a jogar 100 jogos da I Liga

Gustavo Sá, aos 21 anos, 3 meses e 24 dias, é o jogador mais jovem de sempre a chegar aos 100 jogos na I Liga.
O anterior recorde pertencia a João Moutinho, desde 2008, ao serviço do Sporting. Moutinho tinha, na altura, 21 anos, 6 meses e um dia.

A marca de Gustavo Sá foi cumprida esta sexta-feira com a titularidade no jogo com o Arouca.

O médio criativo já marcou 12 golos e foi autor de 14 assistências. A sua estreia na I Liga aconteceu aos 17 anos. Foi em agosto de 2022, em jogo contra o SC Braga.

Morreu o padre famalicense João da Costa Rego

O padre famalicense João da Costa Rego faleceu esta sexta-feira, 6 de março de 2026, aos 91 anos.

Nascido a 24 de janeiro de 1935, na freguesia de Vale S. Cosme, em Vila Nova de Famalicão, foi ordenado presbítero a 8 de dezembro de 1963, em São Paulo, no Brasil.

Depois de regressar a Portugal, em 1991, foi nomeado pároco das paróquias de Alheira – Santa Marinha, Igreja Nova – Santa Maria e Alvito – São Pedro, no concelho de Barcelos. Em 1994 passou a servir as comunidades de Faria – Santa Maria e Vilar de Figos – São Paio, igualmente no arciprestado de Barcelos.

Dois anos mais tarde, em 1996, assumiu as funções de reitor e capelão da Ordem Terceira de São Domingos e do Lar de Santo António, na cidade de Guimarães.

A missa exequial está marcada para domingo, dia 8 de março, às 15h00, na igreja paroquial de São Paio, em Guimarães, e será presidida por D. Delfim Gomes, bispo auxiliar de Braga.

Famalicão: Cada marcha vai receber 11 mil euros

A Câmara Municipal de Famalicão e as marchas participantes nas Festas Antoninas, que vão exibir-se no dia 12 de junho, chegaram a acordo quanto ao apoio financeiro para este ano.

Na noite desta quinta-feira, na Casa do Território, representantes dos vários grupos estiveram reunidos com o presidente da Câmara Municipal e com a vereadora da Cultura, Susana Pereira. O entendimento foi total: cada marcha vai receber 11 mil euros pela participação, quando antes o apoio estava estimado em 9 mil euros.

Mário Passos atendeu às razões invocadas, «particularmente aos custos associados à participação que, em primeira instância, visam aumentar a qualidade das exibições de todos».

Um representante de uma marcha revelou à Cidade Hoje que «nunca senti que houvesse um braço de ferro, no sentido “ou a Câmara dá mais ou não há marchas”; apenas uma troca de opiniões sobre a necessidade de reforçar o apoio municipal para que a qualidade exibicional das marchas seja garantida e, se possível, continuamente melhorada. Todos sabemos e reconhecemos o valor histórico que representa o desfile e tudo o que aporta para a imagem do nosso concelho».

Atualmente estão garantidas 9 marchas, mas as inscrições ainda estão abertas, terminando a 13 de março.

“Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal” é o tema deste ano. Os marchantes desfilarão pelas ruas da cidade a comemorar o reconhecimento nacional das festas do concelho que estão inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal desde 2022.

Recorde-se que em 2025, a grande vencedora foi a marcha dos BV Famalicenses que não participa este ano.

Famalicão: Jogo com o Rio Ave (entrada gratuita) é importante para as contas da manutenção

Hugo Oliveira, treinador da equipa de futsal, reconhece que a partida deste sábado, com o Rio Ave, é importante para o seu conjunto na luta pela manutenção. «Temos plena consciência do que está em jogo. O grupo está unido e determinado em dar uma resposta forte dentro do campo. A equipa vai responder com união, compromisso e ambição de vencer».

A cinco jornadas do final da fase regular do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão recebe o conjunto vilacondense. A partida é da 18.ª jornada e joga-se às 11 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com entrada gratuita.

Um jogo importante para os famalicenses que estão no último lugar da classificação (12.º), com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que está uma posição acima. Os dois últimos da classificação descem de divisão. O Rio Ave é nono da classificação, com 23 pontos, e está no grupo (8 primeiros) que podem disputar o play-off de campeão.

Famalicão: Feira da Primavera na escola de Cabeçudos

Bifanas e caldo verde, produtos hortícolas, doces e salgados é o que poderá encontrar, no dia 14 de março, na Feira da Primavera da EB 1 de Cabeçudos.

A iniciativa, da Associação de Pais, decorre entre as 10 e as 17 horas e, para além da feira, durante a tarde há um torneio de sueca e atividades para os mais novos.

Famalicão: 33.º aniversário do Rancho Folclórico São Julião de Calendário

O Rancho Folclórico São Julião de Calendário celebra, na tarde do dia 22 de março, no salão recreativo de S. Miguel-o-Anjo, o 33.º aniversário. Arranca às 15 horas, com entrada livre.

Para além da atuação do grupo aniversariante, atua também a “Quetuna” – Tuna Feminina da Universidade Lusíada de V. N. Famalicão e a Associação Cultural e Festiva “Os Sinos da Sé” de Braga.

No local haverá uma tômbola, rifas e muita animação.