Famalicão vence Benfica e leva Sporting ao Marquês

Em Famalicão, o Benfica estava obrigado a vencer para evitar a celebração antecipada do Sporting pela conquista do título. Pois bem, perdeu, 2-0, e o Sporting é o novo campeão.

Na primeira parte, logo a abrir dois golos anulados, um para cada equipa, por fora de jogo. O Benfica pareceu entrar bem, mas os famalicenses souberam explorar a inconstância vermelha – uma característica da época – para criar perigo e, até, mandar uma bola aos ferros, por Puma Rodríguez que, mais tarde, viria a redimir-se…

Na segunda parte, novamente o Benfica a entrar mais forte, mas perante o nulo que se mantinha aceleravam-se os preparativos para o Sporting celebrar o título a duas jornadas do final do campeonato.

O domínio do Benfica era evidente, mas sem efeitos práticos, apesar do engenho de Di Maria. O Famalicão, até perto do meio da segunda parte, não conseguia ser a mesma equipa da primeira parte mas, aos 71 minutos, contra a “ordem” do jogo, Puma Rodríguez abre o ativo… e acelera os preparativos para os sportinguistas comemorarem o título. Aos 86 minutos, Zaydou, que na antevisão ao jogo garantira que a equipa estava pronta para vencer, fez o segundo golo famalicense e, definitivamente, “entregou” o título à equipa de Rúben Amorim.

Vitória justa do Famalicão que, afinal, foi mais eficaz que o adversário ao longo do encontro. Armando Evangelista, que chegou ao clube há pouco mais de um mês defrontou os três grandes, com saldo positivo: empatou no Dragão (2-2), perdeu (0-1) com o agora celebrado campeão nacional e derrotou o Benfica, por 2-0.