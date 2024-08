Famalicão vence Benfica no primeiro jogo da época (2-0)

O médio do Famalicão, Zaydou Youssouf, afirma que o confronto frente ao Benfica, na abertura da I Liga, será exigente, mas mostrou-se confiante na capacidade da sua equipa para alcançar a vitória.

O jogador, em declarações à comunicação do clube, sublinhou a importância da pré-temporada realizada, maioritariamente em casa, como um fator de preparação eficaz para o início da competição. Reconhecendo a força do adversário, o médio destacou a confiança que a equipa ganhou ao não sofrer derrotas na pré-época.

Em termos pessoais, Youssouf afirmou estar a atravessar um bom momento no clube, apontando para uma época promissora. “Estou a iniciar a minha terceira temporada no Famalicão e sinto-me em grande forma. Com os novos reforços, acredito que juntos conseguiremos alcançar uma grande temporada. O clube merece isso”, frisou o jogador.

Youssouf aproveitou ainda para apelar ao apoio dos adeptos, reforçando a importância de jogar em casa. “O apoio dos nossos adeptos é crucial, especialmente em casa, onde sentimos que tudo se torna mais fácil”, concluiu.

O Famalicão recebe o Benfica neste domingo, às 18:00, na primeira jornada da I Liga, num jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo.