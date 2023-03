Famalicão vence Boavista e FamaBoys festejam na rua (1 – 2)

A jornada 16 do campeonato nacional feminino reservou uma enorme surpresa. O FC Famalicão, quinto da classificação, foi derrotado, 1-0, pelo último, o Amora.

Uma derrota inglória para as famalicenses que desperdiçaram várias oportunidades e, no último lance do encontro, sofreram um golo. Iris Ferreira foi, assim, a heroína do Amora.

Cumprida a jornada 16, a equipa de Marco Ramos continua em quinto lugar, com 28 pontos.