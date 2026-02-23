Concelho, F.C.Famalicão

Famalicão vence Casa Pia em casa (2-0)

O FC Famalicão venceu esta segunda-feira o Casa Pia AC por 2-0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da 23.ª jornada da Primeira Liga.

A equipa famalicense entrou determinada e criou várias oportunidades na primeira parte. O golo inaugural surgiu aos 31 minutos, por Mathias de Amorim, a concluir uma jogada com assistência de Gil Dias, colocando os minhotos em vantagem ao intervalo.

Na segunda parte, o Casa Pia tentou reagir e somou alguns cantos, mas encontrou sempre uma defesa organizada e um Carevic seguro na baliza. O Famalicão voltou a mostrar eficácia aos 81 minutos, quando Antoine Joujou, recém-entrado, fez o 2-0 e sentenciou a partida.

Deixe um comentário

Famalicão: Água do fontanário da Srª do Carmo em Lemenhe novamente segura para consumo

A água do fontanário do Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, já voltou a ser própria para consumo.

O acesso ao fontanário tinha sido temporariamente impedido na sequência dos resultados de uma análise à qualidade da água. Concluídas as intervenções necessárias e confirmadas as condições de segurança, o espaço foi reaberto ao público a partir de hoje.

De acordo com as análises realizadas, a água encontra-se própria para consumo.

A entidade responsável agradece a compreensão da população durante o período de interdição, sublinhando que a medida teve como objetivo garantir a segurança de todos.

Famalicão: IL diz que Município «deve servir os cidadãos» e não «financiar instrumentos de propaganda»

Em comunicado, a Iniciativa Liberal (IL) Famalicão manifesta a «sua total oposição» e «repúdio» em relação à criação do novo jornal municipal “EFE”, da autoria da Câmara Municipal de Famalicão, «que é financiado pelos contribuintes e tem como diretor o presidente Mário Passos», afirma Paulo Ricardo Lopes.

O líder da concelhia da Iniciativa Liberal defende que o «município deve focar-se em servir os cidadãos — não em financiar instrumentos de propaganda», critica.

Segundo a IL, esta iniciativa representa «um uso inadequado de recursos públicos», que diz ser de 100 mil euros ano, e um «desvio claro daquilo que deve ser a função de uma autarquia numa sociedade livre e democrática».

Em primeiro lugar, a concelhia da Iniciativa Liberal diz que uma autarquia «não deve substitui a comunicação social» local e «muitos menos criar um meio de comunicação financiado com dinheiro público que inevitavelmente condiciona a pluralidade e a independência informativa».

Sobre o financiamento, a IL lembra a desproporção de meios, porque ao contrário do “EFE”, os meios de comunicação social lutam cada vez mais com dificuldades de sustentação financeira.

A IL realça, ainda, que a Câmara Municipal tem vindo a aumentar o número de pessoas contratadas para a produção de conteúdos e comunicação. Diz que este aumento revela uma tendência preocupante: «a prioridade dada ao controlo da narrativa política em detrimento da resolução dos problemas reais do concelho». A IL insiste na redução desta despesa e numa «gestão mais transparente» dos recursos municipais.

Segundo Paulo Ricardo Lopes, «Mário Passos deve concentrar-se mais em resolver os problemas de Famalicão e menos em dominar a narrativa que passa nos jornais. Sendo que se não tiver uma boa forma de gastar estes 100 mil euros anuais, então que reduza esse valor nos impostos dos famalicenses».

Famalicão: Feira do Ensino Secundário vai decorrer em Vale S. Cosme

A Feira do Ensino Secundário, promovida pelo município de Famalicão, em parceria com as entidades da Rede Local de Educação e Formação, realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de março, no In Hub, Vale S. Cosme.

Destina-se aos jovens do 9.º ano de escolaridade, dando-lhes a oportunidade de conhecerem os cursos e as escolas disponíveis para a formação de nível secundário.

Nesta Feira, os jovens podem conhecer, de forma direta e interativa, as diferentes áreas profissionais e opções formativas que poderão escolher no próximo nível de ensino.

A Feira permite aos alunos observar o que representam os cursos, nomeadamente os profissionais, uma vez que têm expostos projetos trabalhados em contexto escolar. Tem, também, uma dimensão informativa, permitindo aos estudantes conhecer as opções e os percursos formativos.

Estão, também, presentes alunos do secundário, professores, psicólogos e outros agentes educativos.

Recorde-se que a Feira de Ensino Secundário enquadra-se no “Valoriza-te – Programa de Promoção da Empregabilidade”.

Famalicão: Caminheiros de Vale São Cosme cozinham comida para fora

No próximo domingo, o Clã 38 do Agrupamento 364 de Vale São Cosme organiza almoço para fora (take-away), para angariar fundos para as suas atividades.

As refeições serão servidas no salão paroquial. Há a tradicional feijoada e carne estufada e pode fazer a sua encomenda através dos números (938 745 743 – 968 345 783 – 914 375 813).

Para além do almoço, servido para fora, o bar estará aberto para quem quiser aproveitar, ou esperar pela sua refeição.

O Clã 38 agradece a colaboração de todos e promete um domingo delicioso.

Famalicão: Ex-trabalhadores da Coindu iniciaram processo de reconversão profissional

Quinze ex-colaboradoras da empresa Coindu iniciaram, no dia 19 de fevereiro, o percurso formativo para elevar a sua escolaridade para o 9.º ano, através do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Uma fase importante para aumentarem a sua empregabilidade e novas oportunidades de carreira.

Para além da certificação escolar, a decorrer até dezembro deste ano, no Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, as participantes vão ter formação em várias áreas, nomeadamente competências digitais e língua inglesa.

Este esforço de qualificação terá continuidade, estando previsto que esta semana mais um grupo, também com ex-colaboradores da empresa entre em processo de RVCC de nível básico, que terá lugar no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, através do Centro Qualifica. Paralelamente, estão a ser definidos percursos formativos específicos em áreas técnicas e profissionais.

Esta ação envolve incentivo ao empreendedorismo – através do Famalicão Made IN -, ao acompanhamento personalizado pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), passando pela formação no Centro Qualifica e pela recolocação direta em empresas da região, com necessidades imediatas de recrutamento, com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O objetivo é criar soluções que permitam uma rápida reconversão profissional destes trabalhadores, garantindo que as novas competências adquiridas correspondam exatamente à procura do tecido empresarial da região, facilitando uma integração direta e eficaz no mercado de trabalho.

Recorde-se que na sequência dos despedimentos coletivos – cerca de duas centenas de pessoas – ocorridos no ano passado, na unidade de Joane, o SINDEQ (Sindicato das Indústrias e Afins) e o Município de Vila Nova de Famalicão estabeleceram um plano de apoio destinado à reintegração profissional dos ex-trabalhadores.

Famalicão começa o ano com mais de 4 mil desempregados

Vila Nova de Famalicão registou, em janeiro de 2026, um total de 4.032 desempregados. Os dados mais recentes foram divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, no balanço referente ao primeiro mês do ano.

Do total de desempregados no concelho, 1.556 são homens e 2.476 são mulheres.

Relativamente ao tempo de inscrição, 2.595 pessoas estão desempregadas há menos de um ano, enquanto 1.437 procuram trabalho há um ano ou mais.

Quanto à procura de emprego, 257 pessoas procuram o primeiro emprego e 3.775 estão à procura de uma nova experiência no mercado de trabalho.

Em comparação com o mês anterior, dezembro de 2025, registavam-se 3.866 desempregados em Famalicão, o que representa um aumento de 166 pessoas em janeiro.