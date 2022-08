Famalicão vence em casa o Sta Clara e consegue a primeira vitória da época (1 – 0)

O Futebol Clube de Famalicão conseguiu, este domingo, a primeira vitória da época, ao vencer, em casa, o Santa Clara, por 1 – 0.

Zaydou foi o responsável pelo único golo do encontro, corridos que estavam os primeiros 20 minutos de jogo.

No próximo domingo, a contar para a 5ª jornada do principal campeonato do futebol português, o Famalicão viaja até ao sul do país para defrontar o Portimonense (20h30).