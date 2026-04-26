Famalicão vence Estoril (0-1) com o primeiro penalty da época

Um penalty convertido por Justin de Haas aos 51 minutos foi suficiente para o Famalicão sair do Estádio António Coimbra da Mota com os três pontos. A equipa de Famalicão derrotou o Estoril Praia por 1-0, este domingo, em jogo da 31.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A primeira parte terminou sem golos, apesar de ambas as equipas terem criado algumas oportunidades. O Estoril viu ainda um golo ser anulado aos 17 minutos, por fora de jogo de Begraoui.

Na segunda parte chegou o momento que decidiu o jogo. Grande penalidade para o Famalicão, a primeira da época para a equipa, e Justin de Haas não perdoou, aos 51 minutos. O Estoril tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa adversária até ao final.