Famalicão vence Estoril Praia e está nos oitavos de final da Taça de Portugal

O Futebol Clube de Famalicão garantiu este sábado a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Estoril Praia por 2-1, num jogo disputado no Estádio António Coimbra da Mota.

A partida começou praticamente com um golpe de sorte para os famalicenses. Logo aos 2 minutos, um desvio infeliz de A. Tsoungui resultou num auto-golo, colocando o Famalicão em vantagem muito cedo. O Estoril tentou reagir, mas a equipa minhota mostrou maior organização e capacidade para controlar o ritmo do encontro.

Na segunda parte, aos 78 minutos, Pedro Bondo aumentou a vantagem do Famalicão, sendo que pouco tempo depois o Estoril ainda reduziu mas não foi suficiente para virar o resultado.

Com esta vitória, o Famalicão segue para os oitavos de final da prova-rainha do futebol português. O clube vai conhecer na próxima semana o adversário da próxima fase, no sorteio a realizar pela Federação Portuguesa de Futebol.