Famalicão vence Moreirense (2-0) e iguala recorde histórico da época 1992/1993

O Futebol Clube de Famalicão venceu este domingo, em casa, o Moreirense por 2-0, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga Portugal Betclic. Com este triunfo, a equipa famalicense alcança um registo histórico: cinco jogos consecutivos sem sofrer golos no campeonato, igualando o recorde da temporada 1992/1993.

O marcador foi inaugurado logo no arranque da segunda parte. Aos 47 minutos, Óscar Aranda protagonizou um remate fulminante após combinação com Gustavo Sá. O segundo golo surgiu aos 58 minutos, com Sorriso a finalizar uma jogada iniciada por Aranda e assistida por Sejk.

Apesar das tentativas do Moreirense, com destaque para um remate perigoso de Pedro Santos aos 54 minutos, a defesa famalicense e o guarda-redes Carevic mantiveram a baliza inviolada. O encontro ficou ainda marcado por um livre de Justin que, aos 76 minutos, passou muito perto do poste.

Com este resultado, o Futebol Clube de Famalicão passa a ter 31 pontos no 9º lugar da classificação. No próximo sábado, na jornada 24 do campeonato, a equipa de Hugo Oliveira viaja até à ilha da Madeira, onde vai defrontar o Nacional, numa partida marcada para as 15h30.