Famalicão vence na Madeira (0-1) e quebra jejum de 35 anos

O Famalicão quebrou um jejum de quase 35 anos e venceu este sábado o Nacional, por 1-0, na Madeira, em jogo da 10.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

O golo solitário de Antoine Joujou, mesmo em cima do intervalo, valeu aos famalicenses um triunfo histórico na Madeira, apenas o segundo em toda a história das suas deslocações ao reduto insular.

Com este resultado, o Famalicão soma três importantes pontos e põe fim à longa “maldição” da Choupana, onde não vencia desde janeiro de 1991. A equipa de Hugo Oliveira conseguiu, assim, transformar o nevoeiro funchalense num cenário de luz — e de vitória.