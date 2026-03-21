Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão vence Nacional (1-0)

O Futebol Clube de Famalicão venceu este sábado em casa o CD Nacional por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Primeira Liga.

A partida foi equilibrada durante grande parte do tempo, com oportunidades para as duas equipas, mas o golo que decidiu o encontro surgiu apenas na segunda parte. Aos 63 minutos, Ibrahima Ba apareceu em frente à baliza para finalizar com o pé direito, após um livre, colocando a equipa famalicense em vantagem.

Depois do golo, o Nacional tentou reagir e criou algumas situações de perigo, mas o Famalicão conseguiu segurar a vantagem até ao apito final.

Com este triunfo, o Famalicão soma mais três pontos no campeonato e prolonga o bom momento na competição.

Deixe um comentário

Famalicão: Vandalizaram as instalações da Associação Columbófila de Vale S. Cosme

A Associação Columbófila de Vale S. Cosme foi alvo de um ato de vandalismo, esta sexta-feira, entre as 13h00 e as 15h30. O incidente ocorreu no edifício situado junto à escola primária da freguesia.

Perante a situação, foi lançado um apelo à população para ajudar a identificar o autor ou autores dos danos. Quem tiver presenciado algo ou possuir informações úteis é convidado a entrar em contacto com os responsáveis pela associação.

A comunidade é também chamada a colaborar na denúncia de comportamentos deste tipo, sublinhando que a preservação dos espaços e equipamentos locais depende do respeito de todos.

Casa de banho do cemitério de Pedome volta a ser vandalizada

A casa de banho do cemitério da freguesia de Pedome, em Famalicão, foi novamente alvo de atos de vandalismo, situação que obrigou ao encerramento temporário do espaço. Na manhã de hoje, foram encontrados novos danos, nomeadamente a porta amassada e o vidro partido, informa a junta.

Estes estragos surgem poucos dias depois de já terem sido registados danos nas loiças sanitárias, também partidas na sequência de atos de vandalismo.

Devido ao estado em que o espaço se encontra, a casa de banho foi encerrada para que possam ser realizadas as necessárias reparações.

Face ao sucedido, é feito um apelo à comunidade para que respeite e preserve os espaços públicos, lembrando que estes equipamentos existem para servir toda a população e que a sua conservação depende do contributo e do civismo de todos.

Famalicão: Um dia especial para os pais da AFPAD

O Dia do Pai também foi assinalado na AFPAD. Precisamente, a 19 de março, foram homenageados os pais dos utentes da associação, figuras que «inspiram todos os dias com a sua força, dedicação e amor incondicional», destacou a diretora geral da AFPAD, Célia Maia. «Este Dia dos Pais foi uma oportunidade de reconhecer a dedicação e o exemplo dos nossos pais, que são o alicerce da nossa comunidade», referiu.

A celebração do chá não apenas fortaleceu os laços entre pais e filhos, como também reforçou o sentimento de união e pertença, características que tornam a AFPAD uma verdadeira família.

O evento, que decorreu no Espaço Rodin, onde se realizaram diversas atividades interativas, permitiu aos participantes conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela AFPAD.

Como forma de reconhecimento e valorização, todos os pais receberam uma lembrança especial, o “Envelope do Pai”, com uma mensagem personalizada. Esta surpresa emocionou profundamente os pais, tornando o evento ainda mais significativo.

Famalicão: Ainda há bilhetes para o jogo que pode entrar na história

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes para o jogo frente ao Nacional, que tem lugar na tarde deste sábado. Para sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público custa 10 euros.

O clube chama os adeptos para aquele que pode ser um registo histórico. Caso o FC Famalicão vença será a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido. Venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0).

A venda de bilhetes decorre na loja oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso. É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Didáxis organiza palestra sobre a nutrição como aliada na prevenção das doenças crónicas

As turmas do curso Técnico Auxiliar de Saúde convidaram a nutricionista Sara Fernandes para uma palestra sobre “Nutrição como aliado na prevenção de doenças crónicas». Teve lugar esta sexta-feira, dia 20 de março (mês dedicado à prevenção da obesidade), na Didáxis.

O objetivo foi a sensibilização destes futuros profissionais de saúde para a importância dos hábitos de vida saudáveis.

Hugo Oliveira diz que a tabela não reflete a qualidade do Nacional

Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo frente ao Nacional, da 27.ª jornada, Hugo Oliveira disse que espera dificuldades, «diante de uma equipa boa, que tem tido resultados que não são condizentes com as suas prestações e que está numa luta importante».

Mas o mister promete um FC Famalicão fiel ao seu jogo e preparado para enfrentar o adversário. Avisa para o estilo vertical do adversário, «que sabe defender e proteger a sua baliza».

Se vencer o Nacional, o FC Famalicão somará cinco vitórias seguidas em casa, o que seria um registo histórico, mas para o técnico é apenas um incentivo extra e nada mais.

A posição na tabela classificativa indica, também, que o FC Famalicão tem muitas hipóteses de chegar às competições europeias, mas Hugo Oliveira prefere falar do presente. «Somos uma equipa extremamente ambiciosa, um clube extremamente ambicioso. A querer ganhar todos os jogos e a querer ser melhor amanhã», assume. Voltando a dizer que não compete com o clube A ou B, mas com todas as equipas da Liga.

Uma curiosidade é que o FC Famalicão ainda não conseguiu um golo de grande penalidade (é a única equipa da Liga) apesar de ser das equipas que mais passes faz na área adversária e das que mais faltas sofre. O treinador sorri e diz que não tem explicação, mas que também não quer penáltis que não sejam precedidos de falta.

Outra marca deste clube, é que Hugo Oliveira completou 50 jogos como treinador principal (e apenas ao serviço do FC Famalicão). Para ele, é sinónimo de «felicidade e muito orgulho por representar esta casa», frisa, mencionando que está perfeitamente identificado com a filosofia do clube «que quer ser sempre melhor». Por isso, sobre o futuro promete novidades para breve.

Ainda sobre este percurso, não esconde que o primeiro jogo ao serviço do FC Famalicão «foi especial», mas também o último diante do Vitória, por sentir, de forma especial, «o afeto dos nossos adeptos».

Nesta conferência de imprensa, Hugo Oliveira começou por endereçar as condolências à família do Silvino Louro, que faleceu esta quinta-feira. «Portugal perdeu um grande atleta, um guarda-redes, um fantástico treinador de guarda-redes, mas acima de tudo um ser humano muito bonito, que contagiava pelo seu sorriso, pela forma de estar muito positiva. Passei muitos bons momentos com ele», recorda.

Desejou, ainda, sucesso às equipas portuguesas que têm feito um trajeto «fantástico na Europa. Foi mais uma grande semana do futebol português», reage, apontando que também reflete a competitividade da Liga Portuguesa.