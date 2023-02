Famalicão vence o Portimonense (1 – 0)

O edifício da discoteca Pedra do Couto, no lugar da Ermida, em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, está à venda nas finanças através de leilão eletrónico.

No portal de leilões das finanças, o imóvel é descrito como um “prédio em propriedade total, sem andares nem divisões suscetíveis de utilização independente, de quintal e que parte dele, no R/C instalada uma discoteca com hall, 4 sanitários e 3 divisões, estando a parte restante do R/C e andar em reconstrução, e quintal Afetação – serviços, com 2 pisos e 8 divisões”.

A discoteca, uma das mais conhecidas da região, aberta há várias décadas, ainda mantém a atividade.

O valor base do leilão é de 706 mil euros.