Famalicão vence Vitória S.C. (1-2)

O FC Famalicão garantiu mais uma vitória, na 26ª jornada da I Liga ao derrotar o Vitória SC em Guimarães, por 1-2, num jogo intenso no Estádio D. Afonso Henriques.

O encontro começou equilibrado, mas foram os famalicenses a abrir o marcador aos 17 minutos, com um golo de cabeça de Justin de Haas. O Vitória SC respondeu aos 23 minutos através de Samu, que rematou de fora da área para o empate.

Na segunda parte, o FC Famalicão voltou a adiantar-se no marcador aos 47 minutos, com Sorriso a finalizar no coração da área, garantindo os três pontos fora de casa.