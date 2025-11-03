Famalicão: Venda de bilhetes para a receção ao FC Porto começou esta segunda-feira

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes para a receção ao FC Porto. A partida, da décima primeira jornada, está marcada para as 18 horas do próximo domingo, no Estádio Municipal e a venda dos ingressos decorre mediante as seguintes condições: sócios – 10 euros, com a quota 10 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda de bilhetes é exclusiva a sócios do Futebol Clube de Famalicão e decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/49ufUwY
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal (na eventualidade de ainda existirem bilhetes, sempre exclusivos a sócios do FC Famalicão) estará aberta a partir das 14 horas. A abertura de portas é às 16h30.
O FC Famalicão, depois da vitória, 0-1, em casa do Nacional, ocupa a quinta posição com 19 pontos, enquanto que a formação portistas lidera a prova, com 28 pontos.