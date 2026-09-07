O Futebol Clube já está a vender bilhetes para a receção ao Sporting Clube de Portugal, partida da 6.ª jornada da Liga Portugal Betclic, marcada para a noite do próximo domingo, às 20h30.
A venda de bilhetes decorre sob as seguintes condições: sócios – 10 euros, com a quota 8 regularizada, para a Bancada Bwin; a venda é exclusiva a sócios do Futebol Clube de Famalicão e decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=4204
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis.
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal (caso ainda existam bilhetes para venda) abre às 18.30 horas, enquanto que o acesso ao interior do estádio pode ser feito a partir das 19 horas.