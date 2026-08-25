O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes para a receção ao Gil Vicente FC, da quarta jornada da Liga Portugal Betclic; partida que acontece no próximo domingo, às 20h30, no Estádio Municipal.

Para sócios custa 5 euros, bancada nascente; público 10 euros. A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=4152

É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis

No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 18h30. Abertura de portas às 19 horas.