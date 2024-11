Famalicão: Venda de feijoada para adquirir sistema de videovigilância para a Matriz Nova

O Movimento Cuidar Maior, de apoio aos cuidadores informais, organiza uma palestra sobre “A (in)Visibilidade de Cuidar” no dia 29 de novembro, sexta-feira, com início às 14h30, no Pavilhão Multiusos de Requião. Abre às 15 horas, com intervenções do presidente do Centro Social de Requião, pe. Domingos Machado; do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos; da Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes.

Pelas 15h30, o tema é “Políticas Municipais de Apoio ao Cuidador Informal”, com a vereadora do pelouro da Família, da Igualdade e da Saúde da Câmara, Sofia Fernandes. Às 15h50, “Capacitação do Cuidador Informal”, com o diretor-geral do Centro de Competências de Envelhecimento Ativo, Filipe Melo. A última intervenção é às 16h10, sobre o “Fortalecer redes e amplificar cuidados – juntos cuidamos melhor”, do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais/Merck Portugal, com Rita Reis.