Famalicão: Venda de velas decoradas para o Dia de Todos os Santos

O terapeuta e autor Joaquim Dinis, natural de Vila Nova de Famalicão, acaba de lançar o livro “O Rio da Vida – Uma Jornada de Despertar Espiritual”, uma obra que mergulha na metáfora do rio para refletir sobre o percurso humano, as emoções e a busca por propósito.

Com mais de 15 anos de experiência nas áreas do coaching, cura energética, hipnoterapia e desenvolvimento pessoal, Joaquim Dinis reúne o saber técnico e a sensibilidade espiritual para oferecer ao leitor um caminho de autoconhecimento.

Publicado pela Atlantic Books, o livro combina linguagem poética, reflexão prática e ferramentas espirituais, ajudando o leitor a compreender e transformar as suas emoções com consciência e amor.

O lançamento oficial da obra vai acontecer a 7 de dezembro, na FNAC Braga.

O livro encontra-se disponível na livraria online AtlanticBookshop.pt e brevemente também na FNAC, WOOK e Bertrand.

Joaquim Dinis é terapeuta e formador, especialista em desenvolvimento espiritual e humano. Cofundador do espaço Manuela Mesquita Cabeleireiro & Spa, dedica-se ao acompanhamento de pessoas em processos de transformação pessoal e espiritual.

Em O Rio da Vida, reúne a sua experiência de vida e o conhecimento adquirido em mais de uma década de trabalho na área do bem-estar e da consciência.