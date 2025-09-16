Famalicão: Vereador Augusto Lima dá aula na Escola Profissional CIOR

O início do ano letivo na Escola Profissional CIOR teve uma aula inaugural, subordinada ao tema “Capacitar a Geração Tecnológica-Juntos pelo futuro da Inovação e da indústria”, proferida pelo vereador da Educação da Câmara Municipal, Augusto Lima. A aula decorreu ao final da tarde desta segunda-feira, no auditório da escola, e contou com a presença de formandos, formadores, diretor do Centro de Emprego/IEFP, diretores de vários estabelecimentos de ensino e representantes de empresas do ramo industrial e tecnológico do município e da região.

Nesta aula, foram abordados os principais desafios e oportunidades que aguardam a nova geração de profissionais no que se refere a conhecimentos especializados, capacitação, adaptabilidade e compromisso com a excelência e o futuro.

Para Amadeu Dinis, diretor da escola, os Cursos de Especialização Tecnológica de Técnico Especialista em Gestão e Controlo de Energia, Especialista em Mecatrónica Automóvel – Planeamento e Controlo de Processos – e Especialista em Automação, Robótica e Manutenção Industrial/Mecatrónica vão «contribuir para o desenvolvimento de competências e de capacidades nos formandos» tendo em vista a inovação tecnológica, a valorização e a competitividade do setor industrial e tecnológico. Os cursos são de nível 5, funcionam em regime pós-laboral, para maiores de 18 anos e adultos com ensino secundário ou equivalente. São totalmente financiados e permitem, em condições especiais, o ingresso no ensino superior.

José Paiva, diretor pedagógico, encontra nestes cursos a porta de entrada «para carreiras profissionais de alto valor, com qualificações especializadas e reconhecimento imediato pelas empresas do setor que, cada vez mais, recorrem à CIOR para recrutamento de técnicos especializados e com perfil profissional ajustado às suas necessidades».