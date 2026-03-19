Famalicão: Vereador da Educação realça qualidade da Escola Profissional CIOR

A Escola Profissional CIOR recebeu, no dia 16 de março, a visita do vereador da Educação na Câmara Municipal de Famalicão, Pedro Oliveira, que assumiu neste mandato esta pasta. Uma oportunidade para conhecer as instalações, os cursos formativos e o perfil dos alunos.

Pedro Oliveira, acompanhado pelo presidente da CIOR, Amadeu Dinis, começou pelas instalações e espaços de formação do novo CET- Centro Tecnológico Especializado, na área industrial de metalurgia, metalomecânica e afins, onde são lecionados os cursos técnicos de Programação e Maquinação CNC e Desenho/Design Industrial e Projeto e Técnico de Soldadura, este último a iniciar no próximo ano letivo.

O responsável pela pasta da educação conheceu também as oficinas dos cursos de Técnico de Mecatrónica Automóvel, Técnico de Instalações Elétricas e Técnico de Eletrónica e Automação, em termos de espaços e equipamentos onde a componente prática assume um papel central na preparação dos alunos para o mercado de trabalho.

O vereador passou, ainda, pela sala do curso de Técnico de Auxiliar de Farmácia, um espaço que recria uma farmácia real, que lhe proporciona aos alunos experiências de aprendizagem muito próximas das condições e realidades que os esperam como profissionais. A comitiva observou, ainda, atividades dinamizadas pelos alunos do curso de Técnico de Animação e Mediação Comunitária.

Tanto Amadeu Dinis, presidente da direção da CIOR, como o vereador, Pedro Oliveira, realçaram a importância da Escola no Município e na Região, reconhecendo «a importância do ensino profissional na formação de técnicos altamente qualificados num mercado de trabalho cada vez mais exigente, inovador e competitivo, num tecido empresarial diversificado e moderno».