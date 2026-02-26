Concelho

Famalicão: Vermoim deu 1200 euros aos recém nascidos na freguesia

A Junta de Freguesia de Vermoim, em Famalicão, mantém o apoio às famílias através da entrega de vales de natalidade no valor de 400 euros.

Nos últimos dias, três novos vales foram entregues: à Maria, à Mercedes e ao Dinis, numa iniciativa que celebra a chegada dos mais pequenos e dá as boas-vindas às novas famílias da freguesia.

Além do incentivo financeiro, a iniciativa conta com a parceria da Bebê no Peito – Assessoria de Amamentação, que ofereceu um voucher para a primeira consulta de amamentação, reforçando o acompanhamento e os cuidados desde o primeiro momento de vida.

A junta sublinha que estas medidas são parte de um compromisso contínuo: apoiar a natalidade e construir o futuro da comunidade, desde o primeiro dia.

Famalicão: Eduardo Oliveira não desiste de movimento cívico para um novo hospital

O líder concelhio do Partido Socialista não desiste «do desígnio de lançar um movimento cívico, apartidário e com raiz nas forças vivas do concelho, para lançar a ‘primeira pedra’ no projeto de um novo hospital em Vila Nova de Famalicão». A posição é reiterada, em comunicado, enviado após uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave, que integra o Hospital de Vila Nova de Famalicão.

Sobre a anunciada ampliação e requalificação do hospital, «até ao momento, o financiamento não está assegurado, nem pelo Orçamento do Estado nem pelo PRR ou Portugal 2030», garante o líder socialista que defende que o investimento na saúde «deve estar acima de disputas partidárias e tem de mobilizar a sociedade civil, autarcas e Governo numa reivindicação comum».

Durante o encontro, e segundo consta do comunicado, Luís Vales, da ULS do Médio Ave, identificou como principais problemas a carência de recursos humanos, o elevado número de camas ocupadas por casos sociais e o estado deteriorado das infraestruturas hospitalares. É também mencionado que o orçamento para este ano, na ordem dos 200 mil euros, é «insuficiente, embora a administração reafirme a intenção de investir nas infraestruturas atuais, sem perda de valências. Quanto à unidade de Santo Tirso, mantém-se indefinida a transição para a Santa Casa da Misericórdia», referem os socialistas.

Dos projetos estruturantes em análise, realce para as áreas de pediatria e outra para prestação dos restantes cuidados hospitalares, para o reforço de serviços, incluindo oncologia, e a ampliação das áreas assistenciais e de estacionamento.

De forma mais abrangente, o PS revela-se preocupado com a eventual perda de fundos do PRR e com «a indefinição quanto a projetos estruturantes». Por isso, promete «acompanhar tanto a evolução do hospital como a execução de projetos financiados pelo PRR para defender os interesses dos famalicenses», refere Eduardo Oliveira que diz haver atrasos significativos – os fundos têm de ser executados até junho de 2026. A perda de fundos é «um risco real, caso os projetos não avancem a tempo. É necessário o município disponibilizar verba para o Hospital poder avançar com projetos que têm financiamento do PRR, para garantir uma execução célere de soluções que desbloqueiem os investimentos prioritários», afirma Eduardo Oliveira.

Sobre a situação da rede hospitalar regional, com destaque para a transferência da gestão do Hospital Conde de São Bento, em Santo Tirso, para a Santa Casa da Misericórdia, o processo suscitou preocupações sobre valências essenciais, incluindo o polo de saúde mental, e sobre a articulação entre os hospitais de Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso. Para Eduardo Oliveira «qualquer reorganização deve ser conduzida com total clareza, salvaguardando direitos dos profissionais e qualidade do serviço público prestado à população».

Câmara de Famalicão ultima preparativos para a próxima feira semanal

A Câmara Municipal de Famalicão está a ultimar os preparativos para a entrada em vigor do novo regulamento da Feira Semanal.

Durante esta quinta-feira, a autarquia está a proceder à remarcação do piso, permitindo que os feirantes identifiquem claramente os lugares que lhes estão destinados e garantam o cumprimento das novas regras.

Recorde-se que, a partir da próxima quarta-feira, dia 4 de março, os comerciantes passam a estar obrigados a respeitar o novo regulamento. O acesso ao recinto será feito através de barreiras automáticas, que apenas serão levantadas aos feirantes com as contas regularizadas e que assegurem a limpeza do respetivo espaço no final de cada feira.

Famalicão: Ana Moura canta no segundo dia da Festa da Flor

A edição deste ano da Festa da Flor em Vila Nova de Famalicão realiza-se de 8 a 10 de maio, tendo como cabeça de cartaz a cantora Ana Moura, com concerto marcado para a noite do segundo dia.

Exposições, oficinas, venda de flores, desfiles, música e gastronomia vão preencher o fim de semana mais colorido do ano que tem como ponto alto a tradicional batalha das flores, na tarde do dia 10 de maio.

A Festa da Flor decorre no centro da cidade, por ruas e praças.

Tráfico de Droga desmantelado: 10 detidos em Famalicão e concelhos vizinhos

A Guarda Nacional Republicana deteve 10 homens suspeitos de envolvimento em tráfico de droga nos concelhos de Santo Tirso, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

A investigação decorreu entre os dias 19 e 25 e levou à realização de 14 buscas, oito em casas e seis em veículos. Durante estas diligências, foram apreendidas 4.450 doses de droga, incluindo 3.343 de canábis, 1.034 de cocaína e 73 de MDMA, assim como três armas de fogo, 46 munições, 6.525 euros, 10 balanças de precisão, 14 telemóveis, três viaturas e material utilizado para corte e embalamento dos estupefacientes.

Um dos suspeitos já foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos e ficou em prisão preventiva. Dos restantes, três foram constituídos arguidos e seis vão ser apresentados a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial do Porto, com o apoio do Posto de Santo Tirso.

Famalicão: Rusga de Joane leva-o “A Caminho da Páscoa” com três concertos

A Rusga de Joane inicia, este sábado, um ciclo de concertos de cantares tradicionais da Quaresma.

A Caminho da Páscoa” pretende preservar um património imaterial que continua vivo nas aldeias, com o grupo a resgatar cânticos quaresmais que marcaram gerações no Baixo Minho: a Encomendação das Almas, os lamentos marianos e as melodias penitenciais. São melodias que nasceram da devoção popular e que continuam a ecoar como expressão de espiritualidade viva. O primeiro concerto é no pavilhão multiusos de Arnoso Santa Maria, às 21h30, do próximo sábado. Depois, a 22 de março, às 16h30, o concerto segue para Barcelos, na igreja do Convento de Vilar de Frades e, a 28 do mesmo mês, às 21h30, é na igreja de Telhado, em Famalicão. A entrada livre.

 

Famalicão: «Temos sentido um apoio transversal de todas as sensibilidades do PSD»

Paulo Reis é candidato à liderança da concelhia do PSD Famalicão, com o lema “União e Confiança”. O engenheiro famalicense diz que encabeça um grupo agregador, preocupado em «melhorar a qualidade de vida dos famalicenses». As eleições são no próximo sábado.

Cidade Hoje (CH) – Que motivos o levam a candidatar-se à presidência do PSD?

Paulo Reis (PR) – Por um lado, a ideia de que o PSD de Famalicão necessita, neste momento, de um perfil neutro, agregador, conciliador, próximo dos militantes e das estruturas, capaz de criar espaços de diálogo e de, ao mesmo tempo, continuar a afirmar o PSD como a força motriz de evolução e modernidade para Vila Nova de Famalicão.
Também o sentimento de que posso corresponder a esse perfil, e estou capaz de juntar a mim uma equipa de quadros que, como eu, colocam o PSD, Famalicão e os Famalicenses em primeiro lugar e no absoluto centro da sua ação política. Ainda, a consciência de que esta candidatura tem um conjunto muito relevante de militantes que a subscreveram com a vontade de fazer dela uma força agregadora, unânime e centralizadora da força de uma das maiores estruturas concelhias do PSD a nível nacional. E eu não podia, em consciência, virar a cara ao desafio. É por tudo isso que aqui estamos.
CH – Foi, primeiro, uma decisão individual?

PR – Foi, antes de mais, uma decisão que olha o coletivo, o interesse comum, o serviço ao PSD e a Famalicão. Claro que a decisão de avançar é pessoal, mas só decorre de um processo muito mais amplo e participado.

CH – Que apoios reúne esta candidatura?

PR – O que temos sentido nas últimas semanas é um apoio transversal, de todas as sensibilidades do PSD em Famalicão. Recordo que os 5 subscritores iniciais da nossa candidatura são militantes com as maiores responsabilidades no sucesso das últimas décadas na vida do PSD Famalicão. Mas queremos que seja uma lista onde todos tenham lugar, onde cada um se possa expressar e participar na construção do futuro do PSD e de Famalicão.

«O PSD de Famalicão não confunde eventuais divergências internas com o futuro de Famalicão e o impacto na vida das pessoas»

CH – O PSD concelhio teve duas listas nas últimas eleições internas. A situação teve reflexos nas Autárquicas. A sua candidatura consegue promover maior consenso no PSD?

PR – A situação teve a consequência de termos continuado com uma maioria absoluta para a Câmara e Assembleia Municipal, continuando um trabalho enorme nas freguesias. Este foi o resultado que teve.
O PSD de Famalicão não confunde eventuais divergências internas com o futuro de Famalicão e o impacto na vida das pessoas. A verdade é que olhando para as eleições autárquicas, todo o partido esteve unido a fazer campanha, a equipa que trouxe esta vitória foi a mesma que trouxe as anteriores, o resultado foi o que os famalicenses entenderam ser justo. Os nossos olhos estão já no futuro.

CH – A candidatura de Davide Vieira de Castro, à Mesa do Plenário, é sinal da junção entre a “velha guarda” e a nova geração?

PR – É, antes de mais, um sinal de elevação das estruturas do Partido, de reconhecimento pela sua importância e de união entre os nossos históricos e os mais jovens. Mas também um espaço de pluralidade, da qual queremos criar mais e melhor. No unanimismo nunca se construiu nada de extraordinário.

CH – Politicamente, como pretende desenvolver o seu mandato caso seja eleito?

PR – Com proximidade, com linhas de comunicação abertas e francas, com lealdade e ponderação. Com a responsabilidade que o cargo nos exige e os Famalicenses nos merecem.

«Acredito muito na JSD e nos nossos jovens e conto muito com eles»

CH – Não há eleições nos próximos anos. É o momento ideal para trabalhar e criar estratégias?

PR – É o momento de olhar para o nosso concelho no médio/longo prazo e criar caminhos arrojados, mas seguros, ousados e responsáveis, de planear com ambição, e executar com os olhos no interesse maior de melhorar a qualidade de vida dos famalicenses. Os de hoje e os que ainda hão de vir.

CH – Que ações defende para “chegar” mais às freguesias?

PR – Presença, escuta ativa, proximidade e conhecimento dos dossiers de cada uma. Sem isso nada se faz na ação local.

CH – Que relação vai manter com a JSD concelhia?

PR – A melhor. Que oferece a liberdade e a autonomia que tão bem caracteriza a JSD, ao mesmo tempo que exige esforço, entrega e força aos valores do PSD. Acredito muito na JSD e nos nossos jovens e conto muito com eles.

CH – Como será o trabalho com o executivo municipal?

PR – Com solidariedade institucional, com comunicação permanente, com exigência e rigor para com o programa sufragado pelos famalicenses e, lado a lado, na defesa, sempre, dos interesses maiores de Famalicão e dos Famalicenses. Quando defendemos o mesmo tudo fica mais fácil.