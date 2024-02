Na 23ª jornada do campeonato, o Futebol Clube de Famalicão perdeu em Arouca.

A equipa de João Pedro Sousa inaugurou o marcador, ao minuto 12.

Morlaye Sylla marcou o primeiro golo pela equipa da casa.

Antes do intervalo, o Arouca consegue o segundo golo do encontro e assume a vantagem no marcador.

O Famalicão ainda consegue igualar (2-2), com golo de Gustavo Sá.

O Arouca consegue a vitória depois de Rafa Mujica marcar o terceiro golo do encontro.

Com este resultado, a equipa de João Pedro Sousa mantém-se com 26 pontos e assume a 8ª posição da tabela classificativa da I Liga.