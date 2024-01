Famalicão: Vermoim entregou 9.200 euros em Vales de Natalidade

O Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) está aberto na manhã deste sábado, entre as 10 e as 13 horas, para receber todos aqueles que queiram conhecer o espaço e adotar um amigo de quatro patas.

“As Manhãs CROA” tiveram início no ano passado, com o espaço a abrir ao público no primeiro sábado de cada mês para servir as pessoas que, durante a semana, não têm possibilidade de visitar o centro. Este horário entrou em vigor em janeiro de 2023.

O espaço está aberto de segunda a quinta-feira, entre as 10 e as 12h30 e as 14 e as 17 horas; às sextas, das 10h30 às 12h30, e, agora, no primeiro sábado de cada mês, entre as 10h00 e as 13h00.

Mais informações sem www.famalicao.pt, na página oficial de Facebook em https://www.facebook.com/croafamalicao, através do email canilmunicipal@famalicao.pt e dos telefones 252 322 235 e 913 791 535.