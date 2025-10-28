Famalicão: Vermoim lança concurso sobre a “Estrela de Belém”

O concurso natalício de Vermoim para este ano é a “Estrela de Belém”. É destinado a associações, escolas, empresas e estabelecimentos privados, mas também a todos os vermoinenses que queiram participar.

Mais um desafio depois dos concursos, muito participados, das “Árvores de Natal”, “Pais Natal” e “Presépios de Natal”.

Para fazer a inscrição, deve enviar email para jfvermoim@sapo.pt até ao dia 28 de novembro de 2025.

Depois, todos os trabalhos a concurso serão publicados na página oficial da Junta de Freguesia e o que tiver mais “gostos” será o vencedor.

A exposição irá acontecer do dia 06 de dezembro de 2025 até ao dia 09 de janeiro de 2026, no adro da Capela.