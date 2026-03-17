Famalicão: Vermoim recebe workshop “Conversas de pais e mães”

A junta de freguesia de Vermoim acolhe, no dia 28 de março, o workshop “Conversas de pais e mães”. Trata-se de uma sessão informativa e prática dedicada a temas vistos como essenciais da parentalidade.

Em destaque estarão temas como os mitos da amamentação, criopreservação, o sono da grávida e do bebé que serão abordados por profissionais de saúde.

A iniciativa vai ter lugar no salão nobre da junta de freguesia, pelas 14h30. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.