Concelho

Famalicão: “Vermoim sem fronteiras” é a nova aposta da Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia de Vermoim deu início a uma nova rubrica “Vermoim Sem Fronteiras” cujo objetivo é dar a conhecer a todos os Vermoinenses que vivem ou já viveram fora do território e queiram partilhar as suas experiências.

A Francisca, é um dos exemplos, deu a conhecer a sua aventura pelos Caminhos de Santiago, de mochila às costas, carregando o símbolo da freguesia numa experiência única, com a Catedral de Santiago de Compostela como pano de fundo.

Todos os que interessados em participar devem enviar uma fotografia e a respetiva história para jfvermoim@sapo.pt .

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Famalicão: Adeptos escolhem golo de Rodrigo Pinheiro como o melhor de março

O golo do mês de março da Liga Portugal Betclic é de Rodrigo Pinheiro, do FC Famalicão. O defesa, de 23 anos, marcou na vitória na receção ao FC Arouca (1-0), em jogo da 25.ª jornada e foi o mais votado pelos adeptos.

Tudo aconteceu bem perto do final do encontro: aos 81 minutos, na sequência de um cruzamento da esquerda de Gustavo Sá, a bola sobrou para a entrada da área, onde Rodrigo, de primeira, disparou um forte e colocado remate sem hipóteses de defesa para Arruabarrena. Este golo superou a concorrência de Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC), William Gomes (FC Porto) e Geny Catamo (Sporting CP).

O mês passado foi bastante proveitoso para o conjunto famalicense. O grupo teve o treinador Hugo Oliveira, Carevic (guarda-redes) e Ibrahima Ba (defesa) como os melhores. Igual distinção, mas como melhor jovem da Liga, foi atribuída ao capitão Gustavo Sá.

Todo este reconhecimento atesta a performance desportiva – três vitórias, um empate; um golo sofrido – e o quinto lugar na classificação.

Famalicão: Quebraritmo continua a correr e já passou a maioridade

A Associação Quebraritmo celebrou, recentemente, 18 anos de existência. O clube, com sede em Arnoso Santa Eulália e presidido por Manuel Fernandes, tem tido um crescimento sustentado, sempre com o propósito de promover a prática desportiva, particularmente o trail, junto da comunidade.

O aniversário foi a 22 de março, num momento que juntou atletas, sócios e parceiros, entre os quais o presidente da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures, também representada pelo secretário do executivo.

Esta época, os atletas do clube vão disputar várias provas regionais e nacionais, com destaque para o Regional de Trail da AA Braga, Nacional de Montanha, e o Concelhio de Trail do qual a Quebraritmo é, também, uma das organizadoras.

Deputado do Bloco de Esquerda questiona Governo sobre insolvência da Bracar

Após uma tomada de posição por parte da concelhia do Bloco de Esquerda em Famalicão, foi a vez de Fabian Figueiredo, deputado na Assembleia da República, levar o tema ao Parlamento e questionar o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O deputado do Bloco de Esquerda expôs ao Governo a situação de insolvência da empresa famalicense Bracar que deixou cerca de 40 trabalhadores num cenário de incerteza. Segundo relatos de funcionários, a empresa esteve parada pelo menos 15 dias por alegada falta de matéria-prima, período no qual os trabalhadores continuaram a cumprir o seu horário laboral.

O Bloco de Esquerda sublinha que a notícia da insolvência só foi dada aos funcionários depois de semanas de uma paralisia forçada e destaca o incumprimento salarial e o subsídio de natal em atraso que deviam ter sido pagos até ao final de março.

Com isto, Fabian Figueiredo questionou o Ministério do Trabalho se tem conhecimento do impacto social deste caso e que medidas estão a ser tomadas para garantir o pagamento integral dos salários e as devidas indemnizações.

O deputado quer ainda saber se a Autoridade para as Condições do Trabalho realizou alguma ação de inspeção face às denúncias de esvaziamento de ativos e que medidas de emergência serão garantidas pela Segurança Social para assegurar a subsistência das famílias.

Para o Bloco de Esquerda, o Governo tem o dever de atuar e garantir o cumprimento da legislação laboral perante o abandono a que estes trabalhadores foram sujeitos.

Famalicão: Lions envia camas e colchões pediátricos para São Tomé e Príncipe

A instituição famalicense e o Lions Clube de Roissy Pays de France vão enviar 8 camas e outros tantos colchões pediátricos para o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe e Lar de S. Francisco de Assis.

Desde 2022, data do estabelecimento desta parceria, já foram enviadas para a Ilha do Príncipe toneladas de mobiliário, material técnico e hospitalar.

O Lions Clube de Famalicão, em nota enviada à imprensa, frisa que, «uma vez mais, a convergência de vontades e recursos para dar uma resposta concertada e em tempo útil, é um desafio extremamente gratificante, demonstrando que nosso mote “Onde há uma necessidade, há um Lion!” tem muito mais força quando a nossa ação de Serviço é concretizada em conjunto».

Famalicão: 4ª Mostra Desportiva da Associação de Moradores das Lameiras promove inclusão e espírito de comunidade

Na passada quarta-feira, 8 de abril, decorreu na Associação de Moradores das Lameiras a 4ª edição da Mostra Desportiva, um evento que reuniu diversas associações e coletividades com o objetivo de destacar o papel do desporto no desenvolvimento individual e coletivo.

Ao longo da tarde, as crianças e jovens tiveram a oportunidade de explorar diversas modalidades, usufruindo do contacto direto com novas práticas que contribuem para o seu desenvolvimento físico e social e para a promoção de hábitos de vida saudáveis.

O evento contou também com a participação do projeto municipal “Sons do Bairro” e a atuação de alunos da An-Dança – Conservatório de Dança de Famalicão.

O vereador do desporto, Pedro Oliveira, marcou presença no evento e destacou o papel da Associação de Moradores das Lameiras na mobilização de diversas coletividades em prol do desporto como ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais justa e pacifica.

A Associação de Moradores das Lameiras ambiciona, na próxima edição da Mostra desportiva, agregar ainda mais instituições de forma a aumentar o impacto e alcance desta iniciativa junto da comunidade.

Famalicão: Homenagem ao músico, cantor e compositor Ivo Machado

Na noite do dia 24 de abril, o músico, cantor e compositor Ivo Machado será alvo de uma homenagem. O recital poético-musical terá lugar no Auditório António Gomes, em Avidos, a partir das 21h30, sendo de entrada gratuita.

O espetáculo terá a participação de Rui Mesquita (piano), Mónica Mesquita, Flávio Ferreira e Maria Gil (canto), Carlos Carneiro (guitarra clássica) e António Sousa.