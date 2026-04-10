Famalicão: “Vermoim sem fronteiras” é a nova aposta da Junta de Freguesia

Após uma tomada de posição por parte da concelhia do Bloco de Esquerda em Famalicão, foi a vez de Fabian Figueiredo, deputado na Assembleia da República, levar o tema ao Parlamento e questionar o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O deputado do Bloco de Esquerda expôs ao Governo a situação de insolvência da empresa famalicense Bracar que deixou cerca de 40 trabalhadores num cenário de incerteza. Segundo relatos de funcionários, a empresa esteve parada pelo menos 15 dias por alegada falta de matéria-prima, período no qual os trabalhadores continuaram a cumprir o seu horário laboral.

O Bloco de Esquerda sublinha que a notícia da insolvência só foi dada aos funcionários depois de semanas de uma paralisia forçada e destaca o incumprimento salarial e o subsídio de natal em atraso que deviam ter sido pagos até ao final de março.

Com isto, Fabian Figueiredo questionou o Ministério do Trabalho se tem conhecimento do impacto social deste caso e que medidas estão a ser tomadas para garantir o pagamento integral dos salários e as devidas indemnizações.

O deputado quer ainda saber se a Autoridade para as Condições do Trabalho realizou alguma ação de inspeção face às denúncias de esvaziamento de ativos e que medidas de emergência serão garantidas pela Segurança Social para assegurar a subsistência das famílias.

Para o Bloco de Esquerda, o Governo tem o dever de atuar e garantir o cumprimento da legislação laboral perante o abandono a que estes trabalhadores foram sujeitos.