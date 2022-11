Famalicão: Vermoim vai receber o balcão móvel do prédio

O serviço itinerante do Balcão Único do Prédio (BUPi) vai ser apresentado à população da freguesia de Vermoim no próximo dia 6 de dezembro, terça-feira, pelas 18h30, na sede da Junta de Freguesia. O atendimento ao público do balcão, sujeito a marcação prévia, ocorrerá nos dias 7 e 9 de dezembro, entre as 09h00 e as 18h00, no mesmo local.

Recorde-se que o registo de propriedades no BUPi não tem custos associados até 2023 e pode ser feito no balcão de atendimento localizado na Loja de Cidadão de Famalicão, sito na rua António Carvalho Faria, bem como via online, através do site https://ebupi.justica.gov.pt/. Além destas modalidades, o BUPi móvel está a passar pelas freguesias famalicenses.

Saiba mais em www.famalicao.pt/balcao-unico-do-predio ou então contacte a sua Junta de Freguesia.