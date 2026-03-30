Famalicão: Via Sacra de Arnoso Santa Eulália juntou muitos fiéis

Famalicão: Alunos do Clube Europeu da EB Luís de Camões estiveram em Espanha
Um grupo de doze alunos do Clube Europeu da EB Luís de Camões e quatro professores do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, participou numa mobilidade Erasmus+ em Cáceres, Espanha. Entre os dias 22 e 27 de março, foram acolhidos pela escola Ceip Alba Plata.
Durante esta mobilidade, a comitiva famalicense participou em várias experiências pedagógicas, explorou o património histórico da cidade de Cáceres e contactou com tradições e costumes que enriquecem a identidade cultural ibérica.
A cerimónia de encerramento vincou o espírito da amizade e união que caracterizou esta mobilidade. Foi um momento emotivo, com entrega de diplomas e troca de lembranças entre todos.
Depois desta participação, o regresso a VN Famalicão fez-se com a certeza que esta experiência Erasmus+ fortaleceu competências, ampliou horizontes e consolidou laços culturais que inspiram alunos e professores. Em Famalicão, as famílias prepararam uma receção calorosa, com cartazes, brindes e uma alegria contagiante.
Famalicão: 365 Running Project foi a 3ª melhor equipa na Milha Urbana de Vizela
A equipa famalicense 365 Running Project subiu ao terceiro lugar do pódio coletivo, na Milha Urbana de Vizela que marcou o arranque do Circuito Regional de Milhas da Associação de Atletismo de Braga, no último sábado.
Na vertente feminina, destaque para a vitória de Ana Freitas e o terceiro lugar de Ana Carneiro no escalão F50. Sandra Castro foi segunda em F35.
No setor masculino, Renato Oliveira ficou na segunda posição em M40 e Rui Silva em terceiro lugar no escalão M35.
Representada por dez atletas, a equipa demonstrou o seu espírito de superação, numa prova que contou também com a participação de atletas provenientes de escolas de atletismo.
Famalicão: Prestação média da casa subiu 144% (350€→855€)
Está cada vez mais difícil comprar casa em Vila Nova de Famalicão. O Boletim Económico de março do Banco de Portugal coloca o concelho no grupo dos municípios do litoral norte com menor acessibilidade à habitação, numa tendência nacional que se agravou fortemente nos últimos anos.
Entre 2019 e 2023, o esforço financeiro para adquirir uma casa mediana duplicou no país: a prestação mensal passou de 350€ para 855€, num empréstimo que representa 90% do valor da casa, a 35 anos. O montante financiado subiu de 96.800€ para 146.400€, pressionado pela escalada dos preços e pelo aumento das taxas de juro.
O Banco de Portugal considera que valores acima de 40% do rendimento mediano já sobrecarregam uma família típica, e em 2023, 104 municípios já estavam nessa zona vermelha. Famalicão aparece inserido neste contexto preocupante do litoral, onde a pressão sobre os rendimentos das famílias só aumenta.
Fonte: Boletim Económico, Banco de Portugal, março 2026
Famalicão: À venda os bilhetes para o jogo no Dragão
Depois da pausa para os compromissos das seleções nacionais, a I Liga regressa no próximo fim de semana e, no sábado, o FC Famalicão, tem uma curta viagem ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto.
A partida, da 28.ª jornada, começa às 20h30, com os bilhetes à venda na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 20 euros (venda até às 16 horas de sábado); bilhete e transporte – 25 euros (marcação de transporte até às 19 horas desta quinta-feira).
O Porto é o líder da classificação, com 72 pontos, enquanto que os famalicenses ocupam o quinto lugar, com 45 pontos.
Famalicão: Atletas do Liberdade em destaque na Milha de Vizela
Na Milha Urbana Cidade de Vizela, a primeira etapa do Circuito Regional de Milhas, o Liberdade FC foi ao pódio individual por três vezes e uma vez com a equipa de formação.
Destaque, então, para os iniciados onde Carolina Faria foi 2.ª e Gabriel Abreu 3.º; Eduardo Salazar também terminou na segunda posição, em seniores.
A nível coletivo, destaque para o 3.º lugar da geral por parte dos atletas dos escalões de formação (benjamins a juvenis) e o 8º lugar em absolutos (juniores a veteranos).
Muitos outros atletas participaram na prova, que se disputou no dia 28 de março, com bons resultados, o que fez com que a equipa de Calendário estivesse em evidência no evento desportivo.
Também no passado domingo, dia 29 de março, o atleta Paulo Bourbon, do escalão benjamim B, esteve em destaque ao alcançar o 7º lugar no XIII Grande Prémio de Mar, em Esposende.
Colheita de sangue, em Lamelas, em Santo Tirso
No próximo sábado, dia 4 de abril, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita em Lamelas, Santo Tirso, com o apoio da Liga de Amigos Veiga do Leça desta localidade.
Aberta à população em geral, a colheita será realizada entre as 9 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.