A equipa sub-16 do FC Famalicão já tem calendário definido para o nacional da 2.ª divisão, sub-17. Na primeira jornada, marcada para o dia 6 de setembro, os famalicenses visitam o Penafiel, para na segunda jornada, a 13 do mesmo mês, receberem o AFS.
Da série A fazem ainda parte a AD Limianos, Moreirense, Vizela, Gil Vicente, Diogo Cão, Santa Maria FC, Vitória SC B, Braga B e Mãe d´Água.
Na época passada a equipa famalicense sagrou-se vice-campeã nacional, atrás do Benfica B.
Recorde-se que o FC Famalicão, para além desta equipa B a competir na 2.ª divisão, tem outra formação sub-17 que disputa o principal campeonato nacional.