Famalicão: Vicente, de 7 anos, é portador de Atrofia Muscular Espinhal e precisa de ajuda

O Vicente é um menino de quase 7 anos, portador de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, que precisa de uma plataforma elevatória para conseguir ter mais autonomia e qualidade de vida, pois desloca-se em cadeira de rodas e vive, em Avidos, num 1.º andar sem elevador.

O menino é um guerreiro, é alimentado por um balão gástrico, faz suporte ventilatório durante o sono e faz muitas terapias. Agora, vai começar uma nova fase na sua vida, ao ingressar no 1.º Ciclo.

Está a decorrer uma campanha para angariação de fundos para ajudar a família do Vicente. Um dos autores desta onda de solidariedade é o Grupo Motard Lama “Os Cabeças”, de Santo Tirso. Quem puder pode contribuir.

Gofundme- “Na Curva da Vida pelo Vicente” – https:I//www.gofundme.com/f/na-curva-da-vida-pelo-vicente.

Mbway 914228727 – 930580885.

IBAN pt 50 00 33 0000 4536 2564 2950 5

NIB 0033 0000 4536 2564 295 05.