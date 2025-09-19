Concelho

Famalicão: Vicente, de 7 anos, é portador de Atrofia Muscular Espinhal e precisa de ajuda

O Vicente é um menino de quase 7 anos, portador de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, que precisa de uma plataforma elevatória para conseguir ter mais autonomia e qualidade de vida, pois desloca-se em cadeira de rodas e vive, em Avidos, num 1.º andar sem elevador.

O menino é um guerreiro, é alimentado por um balão gástrico, faz suporte ventilatório durante o sono e faz muitas terapias. Agora, vai começar uma nova fase na sua vida, ao ingressar no 1.º Ciclo.

Está a decorrer uma campanha para angariação de fundos para ajudar a família do Vicente. Um dos autores desta onda de solidariedade é o Grupo Motard Lama “Os Cabeças”, de Santo Tirso. Quem puder pode contribuir.

Gofundme- “Na Curva da Vida pelo Vicente” – https:I//www.gofundme.com/f/na-curva-da-vida-pelo-vicente.

Mbway 914228727 – 930580885.

IBAN pt 50 00 33 0000 4536 2564 2950 5

NIB 0033 0000 4536 2564 295 05.

Deixe um comentário

Famalicão: ULS Médio Ave entre as melhores a nível nacional

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULSMAve) ficou em 2.º lugar no Índice de Desempenho Global (IDG) dos Cuidados de Saúde Primários, com 86,7 pontos, segundo dados de julho de 2025.

O IDG avalia vários aspetos, como o acesso aos serviços, o acompanhamento de doenças, a promoção da saúde, a ligação entre cuidados e a qualidade da prescrição médica.

O Diretor Clínico para os Cuidados de Saúde Primários da ULSMAve, João Marques Silva, sublinha: “Este resultado confirma o trabalho rigoroso, o empenho e a dedicação de todos os profissionais, que diariamente procuram garantir cuidados de saúde de qualidade à população que servimos.”

Famalicão: GD Joane testa invencibilidade na receção ao Vila Chã

A quinta jornada da pró nacional da AF Braga joga-se este fim de semana. As duas equipas famalicenses na prova – Joane e Oliveirense – jogam domingo, às 16 horas. O GD Joane, terceiro da classificação, com 8 pontos, a um dos dois primeiros, recebe a UD Vila Chã, que tem sete pontos. A Oliveirense, décima segunda com quatro pontos, visita o Marinhas, oitavo com 7 pontos.

Nesta jornada o Joane, treinado por José Manuel Teixeira, testa a sua invencibilidade, enquanto que a Oliveirense, de Bernardino Névoa, tenta a segunda vitória consecutiva.

A divisão de honra vai para a segunda jornada. Na série A, a AD Ninense, que venceu o jogo inaugural, visita o Este no sábado, às 16 horas. Na série B, no domingo, às 16 horas, o Operário, também vitorioso no jogo inaugural, visita o Taipas.

Famalicão: Colisão entre três carros na N206 (Brufe) faz um ferido

Um choque em cadeia, a envolver três viaturas, marcou o início de dia na N206, em Brufe, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h30, na Avenida D. Afonso III, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

Há a registar um ferido, ligeiros, que foi encaminhado para o hospital de Famalicão.

Registado sismo de baixa intensidade em Famalicão com epicentro na freguesia de Vermoim

O IPMA registou, na madrugada desta sexta-feira, um sismo de baixa intensidade em território famalicense.

Segundo as informações disponíveis, o abalo aconteceu às 03h36, foi de 1.6 na escala de richter e teve epicentro localizado na freguesia de Vermoim, a um quilómetro de profundidade.

Pela fraca intensidade é expectável que o sismo não tenha sido sentido pela população.

Famalicão: Rui Jorge Araújo anuncia as suas propostas para S. Cosme, Telhado e Portela

O candidato do Chega à União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela promete «colocar as pessoas em primeiro lugar e fazer das freguesias um espaço mais organizado, justo e com futuro».

Rui Jorge Araújo avança convicto que com «uma boa gestão, transparência e proximidade, é possível transformar esta união de freguesias num território mais justo, limpo, participativo e com oportunidades para todos».

O seu plano de ação assenta na transparência nas contas e nas decisões; apoio às famílias e aos mais vulneráveis; valorização do comércio local; cuidado com o espaço público; aposta na juventude, na cultura e no ambiente.

Licenciado em Gestão, o candidato compromete-se, caso seja eleito, liderar uma Junta de Freguesia «mais eficiente, que sabe onde investe cada euro, que ouve antes de decidir e que atua com proximidade».

Famalicão: Isabel Fernandes avança com candidatura para «marcar a diferença»

Isabel Fernandes, candidata da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP) à união de freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, apresenta uma mensagem de renovação e compromisso para estas comunidades.

Empresária no setor têxtil e formadora na mesma área, Isabel Fernandes, 54 anos, assumiu funções de tesoureira na Junta de Freguesia de Mouquim (2009-2013) e vogal da Assembleia da União de Freguesias entre 2013 e 2025.

Na sua apresentação, a 14 de setembro, a candidata afirmou que quer «marcar a diferença». Perante os apoiantes, promete «mais futuro» para esta união de freguesias. «Estou aqui hoje porque acredito nesta terra, acredito nas nossas freguesias e acredito nas nossas pessoas. É por gostar profundamente da nossa comunidade que aceitei este desafio», confessou.

A candidata garantiu que, caso vença, será uma presidente «próxima, justa e disponível» para a comunidade. Sobre quem a acompanha, diz ser «uma equipa competente e dedicada com o objetivo de alcançar os objetivos».

Entre os apoiantes estavam o atual presidente de Junta, Carlos Alberto Fernandes e Mário Passos, candidato o à Câmara pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão. Mário Passos reconheceu e agradeceu o trabalho do autarca, destacando a sua «dedicação tremenda» à comunidade. Acerca de Isabel Fernandes, assegurou que «é a pessoa certa para dar continuidade ao trabalho feito e para levar Lemenhe, Mouquim e Jesufrei ainda mais longe». Sublinhou ainda os investimentos realizados na União de Freguesias durante o mandato, num total de 2,2 milhões de euros, e apelou à união em torno da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”.