Este sábado, segundo dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão, a Praça Mouzinho de Albuquerque continua com várias atividades a decorrer entre as 14h00 e a 01h00.

A animação começa às 15h00 com a atuação dos Amigos do Moinho. À noite, pelas 21h30, sobe ao palco o Grupo de Concertinas da Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, seguindo-se, às 22h30, o espetáculo de Victor Rodrigues.

A decorrer até 6 de setembro, a feira reúne expositores de norte a sul do país, que apresentam peças variadas de artesanato e gastronomia local e regional, proporcionando aos visitantes uma viagem pelos sabores e tradições portuguesas.