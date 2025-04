Famalicão: Victória Leite é campeã nacional sub-19

O Cineclube de Joane já divulgou a agenda de exibições para maio e junho. Com sessões, como sempre no pequeno auditório da Casa das Artes, a partir das 21h45, maio começa com a exibição, logo no primeiro dia, de On Falling, de Laura Carreira, que venceu o prémio de realização no Festival de San Sebastián (Espanha).

A sessão “Traz outro amigo também” acontece no dia 8 com A Quimera, de Alice Rohrwacher. Uma comédia da realizadora italiana, também autora de “O País das Maravilhas”, Grande Prémio do Júri em Cannes, e de “Feliz como Lázaro”.

Para a noite do dia 15 está reservado o filme A História de Souleymane, de Boris Lojkine. Pela sua interpretação, o estreante Abou Sangar recebeu o prémio de melhor ator na secção “Un Certain Regard” do Festival de Cannes. Na abertura da sessão, no âmbito da rede shortcutz, será exibida a curta-metragem Deus-E-Meio (2024, 20 min) de Margarida Assis.

No dia 22 pode ver The Bikeriders, de Jeff Nichols, com Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Norman Reedus e Michael Shannon nos papéis principais deste drama inspirado numa história real. Por último, a 29 de maio, de António Reis e Margarida Cordeiro, assista a Trás-os-Montes, cuja interpretação pertence aos habitantes dos perímetros de Bragança e Miranda do Douro.

Em junho, no dia 5, pode ver The Shrouds – As Mortalhas, de David Cronenberg; a 12, Misericórdia, de Alain Guiraudie; no dia 19, Ana, de António Reis e Margarida Cordeiro; e a 26, Vermiglio, de Maura Delpero