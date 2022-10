Famalicão: Vigília em frente à Câmara em solidariedade com professora agredida em Mogege

Em solidariedade com a docente agredida pela mãe de um aluno, na escola de Mogege, um grupo de docentes vai realizar uma vigília de solidariedade na próxima segunda feira, entre as 17h30 e as 19h30, em frente à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Desagradados com o facto de até ao momento não existido qualquer posição do Ministério da Educação, do pelouro da Educação da Câmara Municipal, bem como do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, os docentes avançam com esta ação de sensibilização.

Recorde-se que, esta quarta-feira, uma professora, da Escola Básica Boca do Monte, na freguesia de Mogege, foi agredida pela mãe de um aluno. A agressão esteve relacionada com o facto da docente ter proibido os alunos de levarem brinquedos para a escola. A proibição acabou por ser desrespeitada por um aluno e, os seus progenitores, deslocaram-se ao estabelecimento de ensino tendo a mãe do estudante agredido a professora com estalos e pontapés.

A GNR foi chamada à escola, mas a agressora acabou por abandonar o local.