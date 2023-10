Famalicão: Vila de Ribeirão vai ter a sua S. Silvestre

Um ano passado desde a abertura de portas, a Casa do Artista Amador, no Louro, reporta os 156 eventos, os mais de 600 artistas que passaram pelo local, bem como os 5.283 visitantes que assistiram aos vários espetáculos que envolveram várias formas de arte. Literatura, pintura, teatro, música, cinema, ilusionismo, fotografia, poesia ou artesanato encontraram abrigo na Casa do Artista.

Um ano de atividade deste projeto, da Associação Ecos Culturais do Louro, «com objetivos e expectativas superados larga escala».

A direção da CAA não se acomoda a estes números e promete «mais um ano de furor», mantendo o propósito de dar eco a todos os géneros culturais, criando até espaços para os mesmos. É o caso do Laurus Nobilis, festival que, este ano, recebeu mais de 2500 espetadores.

Deste modo, a programação de outubro será uma das mais preenchidas, com 19 eventos que vão desde a música em vários estilos e vertentes, teatro, karaoke, Stand up Comedy, a rubrica Café Filosófico, workshop, Jam Session, recital de poesia e o início do Laurus Metal Battle. Trata-se do concurso de bandas cujos vencedores marcarão presença na próxima edição do festival de verão. A terminar o mês, está garantida uma grande festa de Halloween.

Na área da formação, a direção da CAA destaca o projecto The Motion Project que começa mais uma temporada de aulas.