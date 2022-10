Famalicão: Vilarinho das Cambas celebra o «presente e o futuro»

O Centro Pastoral de Santo Adrião encheu-se, no passado sábado, com três centenas de pessoas que se juntaram no “Jantar Rosa”, promovido pela Associação do Voluntariado Hospitalar, do Hospital de V. N. Famalicão.

Conceição Azevedo, atual presidente do Voluntariado, não deixou de referir e agradecer a presença de muitas individualidades e responsáveis de várias instituições e associações famalicenses, assim como às pessoas anónimas que, com a sua presença, mostraram a sua solidariedade com esta causa.

A animação musical esteve a cargo do prof. Rui Mesquita, no piano, que dirigiu e acompanhou os jovens Teresa Moniz, voz e violino; Luís Sousa, violino; Maria Gil, voz; Luís Matias, voz e guitarra.

Durante o jantar foi realizada a venda de rifas para o sorteio de prémios, nomeadamente um quadro, que simboliza o voluntariado, oferta da pintora Filomena Fonseca; um presépio em barro, oferta da Fundação Castro Alves, de Bairro; um quadro em tela, oferta do pintor Pedro Soares.

As iniciativas do mês “Outubro Rosa” sob o lema “Cancro da Mama – Saiba o que lhe vai no Peito”, e que contou com várias parcerias iniciaram com a caminhada, no primeiro dia do mês, entre o Hospital e o Parque da Devesa, culminando com este jantar solidário.