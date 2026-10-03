A comunidade paroquial de Vilarinho das Cambas celebra, este fim de semana, Santo Isidro, o padroeiro e protetor dos agricultores e do trabalho da terra.

O programa tem início este sábado, dia 3 de outubro, às 17h30, com a celebração da Eucaristia vespertina. Amanhã, domingo, será celebrada a Eucaristia dominical, às 9h30. Durante a tarde, a partir das 16h00, terá lugar a oração da tarde, seguida do sermão e da procissão em honra de Santo Isidro.

Embora seja uma celebração de criação recente, a festa tem vindo a ganhar expressão e um dos elementos que mais marca esta celebração é a decoração da igreja paroquial com os frutos da época.