Famalicão: Vilarinho das Cambas é a vigésima Academia Sénior

O espaço, a funcionar desde o dia 8 de outubro, representa a 20.ª Academia Sénior do concelho de Famalicão, projeto municipal que começou em 2021 e já envolve mais de 600 seniores.

Em Vilarinho, mais de duas dezenas os seniores juntam-se diariamente na antiga escola primária para participar nas várias atividades.

O projeto das Academias Seniores assenta na ideia de combater a exclusão social e o isolamento das pessoas mais velhas, promovendo o envelhecimento ativo e a qualidade de vida, fomentando a formação científica, pessoal, social e cívica, ao mesmo tempo que acentua a ligação das pessoas com a comunidade.

O presidente da Câmara, Mário Passos, salienta a importância do projeto «para manter estas pessoas ativas e felizes, com bem-estar e qualidade de vida, a participar nas muitas atividades que vão realizando ao longo de todo ano”.

Cada academia desenvolve o seu plano de atividades, com aulas de promoção de atividade física (yoga, zumba sénior, ginástica funcional, defesa pessoal), workshops de costura e trabalhos manuais, doces, música e instrumentos (tunas), convívios e passeios culturais. A par disto há iniciativas promovidas em rede, com aulas de formação certificada de competências digitais, trabalhos manuais, arte da flor, inglês e ações de capacitação em fóruns consultivos.

A concretização da Rede de Academias Seniores, as ações de promoção do envelhecimento ativo e a implementação de políticas públicas direcionadas às pessoas seniores, foi reconhecida, em 2024, com a integração de Famalicão na Rede Global da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.