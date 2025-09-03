Famalicão: Vilarinho das Cambas promove vigília sobre a canonização de São Pedro Jorge Frassati

O Grupo de Jovens de Vilarinho das Cambas, em colaboração com a Paróquia, convida toda a comunidade a participar numa vigília “Verso l’Alto 2”, no 13 de setembro (sábado), a partir das 21h30, na Igreja Paroquial de Vilarinho das Cambas, para celebrar a canonização de São Pedro Jorge Frassati, padroeiro dos jovens da Católica e daqueles que sofrem em silêncio.

O evento contará com momentos de oração, louvor e reflexão, envolvendo jovens, adultos e famílias da paróquia.

Recorde-se que a paróquia de Vilarinho das Cambas foi a primeira paróquia em Portugal a celebrar festivamente este testemunho de santidade. A primeira vigília foi em julho e teve uma grande adesão.

Segundo a organização do evento, o objetivo da vigília «é que todos os participantes se deixem inspirar pela vida deste jovem santo, meditando sobre o seu exemplo de serviço, e que, pela sua intercessão, a comunidade seja renovada e fortalecida na fé e na esperança».