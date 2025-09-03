Concelho

Famalicão: Vilarinho das Cambas promove vigília sobre a canonização de São Pedro Jorge Frassati

O Grupo de Jovens de Vilarinho das Cambas, em colaboração com a Paróquia, convida toda a comunidade a participar numa vigília “Verso l’Alto 2”, no 13 de setembro (sábado), a partir das 21h30, na Igreja Paroquial de Vilarinho das Cambas, para celebrar a canonização de São Pedro Jorge Frassati, padroeiro dos jovens da Católica e daqueles que sofrem em silêncio.

O evento contará com momentos de oração, louvor e reflexão, envolvendo jovens, adultos e famílias da paróquia.

Recorde-se que a paróquia de Vilarinho das Cambas foi a primeira paróquia em Portugal a celebrar festivamente este testemunho de santidade. A primeira vigília foi em julho e teve uma grande adesão.

Segundo a organização do evento, o objetivo da vigília «é que todos os participantes se deixem inspirar pela vida deste jovem santo, meditando sobre o seu exemplo de serviço, e que, pela sua intercessão, a comunidade seja renovada e fortalecida na fé e na esperança».

 

FC Famalicão solidário com jovem que precisa de ajuda para tratamentos

O FC Famalicão recebeu, esta quarta-feira, a Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) para dar mais visibilidade ao Pipinho. O jovem Filipe Ferreira, de 18 anos, sofre de uma doença rara que o impossibilita de andar, ver e falar e foi recebido no Centro de Treinos.

A associação de Vila do Conde, para além da prática desportiva, cuida, também, de auxiliar quem precisa. Neste sentido, e a seu pedido, foi recebida “carinhosamente” no Centro de Treinos do Futebol Clube de Famalicão “que abriu as portas para acolher o nosso Pipinho, o Filipe Ferreira”.

A associação regista a “generosidade clube” que ofereceu uma camisola autografada por todo o plantel “que será sorteada em prol da continuação dos tratamentos do nosso guerreiro. Um agradecimento muito especial ao presidente da SAD, Miguel Ribeiro, que, após o nosso pedido, prontificou-se de imediato a ajudar.
Gestos como este mostram que o futebol é muito mais do que um jogo: é união, solidariedade e esperança”, enaltece a associação que descreve que o Pipinho saiu de Famalicão “com um sorriso maior que o mundo e isso não tem preço”

A ADAFSU, em mais uma iniciativa de angariação de fundos, promove, no próximo domingo, 7 de setembro, o torneio solidário de futsal “Juntos pelo Pipinho”, que terá lugar no Pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, Vila do Conde.

Famalicão: Ana Azevedo “dá” Supertaça ao Nun’ Álvares

O Nun’Álvares conquistou, ao final da tarde desta quarta-feira, a Supertaça feminina de futsal. A vitória, 3-2, sobre o Benfica foi conseguida aos 59 segundos do final do prolongamento, com o golo da famalicense Ana Azevedo.

Pela primeira vez na sua história, a equipa de Fafe, que na época passada se sagrou campeã nacional, consegue a Supertaça.

Ana Azevedo, que escreveu grande parte da sua história no futsal nacional no extinto FC Vermoim, é a capitã da equipa e é, também, a jogadora mais internacional de sempre.

Famalicão: Caminhada solidária a favor dos idosos de Ribeirão

No dia 13 de setembro, com início às 10h30, realiza-se uma caminhada solidária – Make Every Step Count!” – a favor dos idosos do Centro Social Paroquial de Ribeirão, com o patrocínio da Continental Mabor – Indústria de Pneus.

A organização apela à participação de todos, tendo em conta a causa maior, que são os seniores. A inscrição por pessoa custa dois euros.

«Mais do que uma caminhada, esta iniciativa é um tributo ao amor e à dignidade que os nossos idosos merecem», realça a organização.

Famalicão: Alda Correia apresenta o livro “Os anjos que cruzaram o meu caminho”

Alda Correia apresenta no dia 6 de setembro, às 18 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vermoim, o livro “Os anjos que cruzaram o meu caminho”.

O livro é a compilação de várias histórias que descrevem algumas experiências de vida da autora, através das quais ela identifica aqueles que lhe tocaram a alma e o coração.

No fundo, é um diário de Alda Correia, que a própria pretende que seja um diário para o leitor.

A autora nasceu em 1980, formou-se em Educação de Infância, com especialização em educação especial, áreas em que trabalhou durante quase 20 anos, tendo oportunidade de ajudar crianças e jovens a brotar as suas capacidades, essencialmente através do autoconhecimento e das emoções, assim como o aumento da confiança e autoestima.

Livro sobre “Olhares Camilianos: divagações díspares e intemporais” apresentado no Porto

A Código Simbólico Associação Sóciocultural apresenta, a 16 de setembro, o livro Olhares Camilianos: Divagações díspares e intemporais que reúne (em 264 páginas) textos ficcionais, crónicas e poemas de 20 alunos que participaram no curso de Escrita Criativa sob o olhar de Camilo Castelo Branco, quando passam 200 anos do seu nascimento.

No curso, os alunos trabalharam a obra de Camilo, durante dois meses e meio, no Porto, sob orientação do escritor e professor pernambucano Nilton Marlúcio de Arruda. Teve o apoio da CCDR Norte, com a parceria da Rádio Transforma, Espaço T e Editoras.com.

A apresentação do resultado final do curso é, então, no dia 16 de setembro, pelas 19 horas, na Casa do Mundo, Rua de Vilar, nº 56, no Porto. É convidado para uma tertúlia sobre o escritor Camilo Castelo Branco o professor e escritor César Santos Silva, autor de Na Rota de Camilo no Porto.

 

Famalicão: Chega propõe Gabinete de Apoio à Habitação em Ribeirão

Hélder Nunes, candidato do Chega à Junta de Freguesia de Ribeirão nas eleições autárquicas de 2025, propõe-se transformar a freguesia «num exemplo de segurança, identidade e prosperidade».

Uma das medidas é a criação de um Gabinete de Apoio à Habitação, para a recuperação de casas para arrendamento acessível a «famílias portuguesas», com exclusão de «beneficiários de políticas migratórias irresponsáveis», de forma a garantir que «as casas sirvam primeiro quem é de Ribeirão», realça. Nesta rubrica da habitação inclui fundos de reabilitação para devolver vida a edifícios degradados.

«É inadmissível termos casas a cair e famílias portuguesas sem condições dignas. Vamos devolver estas casas ao povo de Ribeirão e transformar o abandono em futuro», defende Hélder Nunes.

O candidato, trabalhador da Acwin, propõe, também, “Ribeirão seguro e português” com videovigilância em zonas «rurais críticas e parcerias com a GNR para rondas regulares, travando a criminalidade e a imigração ilegal».

Ao nível Ambiental, tem agendado espaço verde com trilhos, árvores autóctones e áreas para eventos culturais; na Saúde quer a expansão do programa “+ Vida na Freguesia” com atividades para seniores, apoio domiciliário e eventos de saúde direcionados prioritariamente para os portugueses que «contribuíram e contribuem para a comunidade». Há, ainda, a área da Gestão Eficiente e Preventiva, com plano de inspeções regulares em resposta imediata a problemas de infraestruturas e comunicação direta com a Junta.

Em conclusão, Hélder Nunes sublinha que «Ribeirão é a minha casa, o lugar onde sou feliz e onde quero ver os meus conterrâneos prosperarem. Como candidato do Chega, luto por uma freguesia justa, segura e orgulhosa das suas raízes. A recuperação das casas devolutas será o motor desta mudança — porque o futuro constrói-se a partir da nossa terra e das nossas famílias».