Famalicão: Vilarinho vai ter parque lúdico

Vilarinho das Cambas vai ter um parque lúdico, com 9.500m2, junto a mancha florestal, com equipamentos recreativos e de lazer. O projeto está em fase de orçamentação e as obras vão arrancar já no final do primeiro trimestre de 2023, num terreno contíguo à Rua do Monte, junto ao campo de futebol.

O parque terá um anfiteatro, que tira vantagem da modelação do terreno; terá uma área de merendas, uma zona com equipamentos fitness e uma área vedada destinada ao agrupamento de escuteiros da freguesia, que inclui um pequeno edifício de apoio.

O presidente da Câmara, Mário Passos, esteve no espaço, no dia 31 de janeiro, e no final considerou «um investimento na qualidade de vida e no bem-estar dos vilarinhenses». Reconhece que é «um projeto há muito ambicionado pela freguesia».

A visita a Vilarinho das Cambas marca o retomar da iniciativa presidencial que sofreu uma pausa durante o período das festividades.

Acompanhado pelo executivo da Junta de Freguesia, liderado por Judite Costa, o presidente da Câmara Municipal percorreu várias artérias, entre elas a Estrada Nacional 309, antiga estrada municipal, que está a ser alvo de obras de alargamento, pavimentação e colocação de passeios, em resultado de um investimento municipal na ordem dos 200 mil euros.

Como acontece neste tipo de visitas, o edil também aproveitou a deslocação a Vilarinho das Cambas para conversar com representantes da comunidade.

Recorde-se que o programa Presidência de Proximidade arrancou em março do ano passado, em Carreira e Bente, tendo já passado por 27 freguesias e uniões de freguesias do concelho famalicense, numa filosofia de presidência ‘além portas’, na qual o edil famalicense recolhe opiniões e contributos da população, num exercício de gestão municipal aberta e inclusiva.