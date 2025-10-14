Famalicão: VINEVINU entrega prémios da Maratona de Fotografia Vindima 2025

A famalicense Vanessa Carvalho renovou com o SC Braga para a temporada 2025/26. Para a fundista «cada renovação será sempre especial». Reconhece que está num clube com muita história no atletismo, legado para o qual quer contribuir. «Ano após ano, tem-se tornado mais motivador e desafiante fazer parte desta equipa em constante crescimento que, no fundo, se tornou família e é este espírito que me contagia todas as épocas e me faz vibrar em cada competição com este emblema», reage.

Ao longo das últimas épocas, a “guerreira” tem contribuído de forma decisiva para conquistas em campeonatos de Corta-Mato e provas de Estrada, reforçando o prestígio da equipa feminina. E há objetivos para a próxima época: «individualmente tenho como objetivo melhorar os meus records pessoais e se isso acontecer sei que estarei mais perto de chegar a um Europeu ou Mundial pela Seleção Nacional». Para esta época de inverno o foco está no Europeu de Corta-Mato que se realizará em dezembro, na cidade de Lagoa. Coletivamente admite que o objetivo passa por contribuir o máximo possível para o Nacional de Clubes de Corta-Mato «para revalidarmos o título nacional e podermos correr em busca do tricampeonato na Final da Taça dos Clubes Campeões Europeus».

Vanessa Carvalho sente «orgulho» em fazer parte da equipa feminina que voltou a vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus, fazendo história para o clube e para os adeptos. A atleta admite que o crescimento individual quer coletivo só foi possível «porque temos a inspiradora e colega Mariana Machado que é a bandeira do clube e nos transporta com ela e também todo o apoio e aposta do clube, em particular da secção de atletismo, proporcionando melhores condições e reforços, principalmente nestes últimos anos».