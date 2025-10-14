Concelho, Eventos

Famalicão: VINEVINU entrega prémios da Maratona de Fotografia Vindima 2025

Esta sexta-feira, a VINEVINU recebe a Exposição Fotográfica e entrega de prémios da Maratona de Fotografia Vindima 2025, iniciativa dirigida a fotógrafos profissionais e amadores, que decorreu a 30 de agosto nas suas instalações.

O evento está agendado para as 19h00, na adega da VINEVINU, localizada na Alameda do Mosteiro, nº 84, na freguesia de Requião. A entrada é gratuita e contempla prova de vinhos e uma atuação musical.

A adega abriu portas em agosto de 2024, em Famalicão, e desde então tem conquistado cada vez mais admiradores.

Para mais informações contacte info@vinevinu.com

Famalicão: Vanessa Carvalho renova com o SC Braga

A famalicense Vanessa Carvalho renovou com o SC Braga para a temporada 2025/26. Para a fundista «cada renovação será sempre especial». Reconhece que está num clube com muita história no atletismo, legado para o qual quer contribuir. «Ano após ano, tem-se tornado mais motivador e desafiante fazer parte desta equipa em constante crescimento que, no fundo, se tornou família e é este espírito que me contagia todas as épocas e me faz vibrar em cada competição com este emblema», reage.

Ao longo das últimas épocas, a “guerreira” tem contribuído de forma decisiva para conquistas em campeonatos de Corta-Mato e provas de Estrada, reforçando o prestígio da equipa feminina. E há objetivos para a próxima época: «individualmente tenho como objetivo melhorar os meus records pessoais e se isso acontecer sei que estarei mais perto de chegar a um Europeu ou Mundial pela Seleção Nacional». Para esta época de inverno o foco está no Europeu de Corta-Mato que se realizará em dezembro, na cidade de Lagoa. Coletivamente admite que o objetivo passa por contribuir o máximo possível para o Nacional de Clubes de Corta-Mato «para revalidarmos o título nacional e podermos correr em busca do tricampeonato na Final da Taça dos Clubes Campeões Europeus».

Vanessa Carvalho sente «orgulho» em fazer parte da equipa feminina que voltou a vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus, fazendo história para o clube e para os adeptos. A atleta admite que o crescimento individual quer coletivo só foi possível «porque temos a inspiradora e colega Mariana Machado que é a bandeira do clube e nos transporta com ela e também todo o apoio e aposta do clube, em particular da secção de atletismo, proporcionando melhores condições e reforços, principalmente nestes últimos anos».

FC Famalicão já vende bilhetes para a Taça de Portugal

A equipa de Hugo Oliveira entra na festa da Taça de Portugal na tarde do próximo sábado O Sporting Clube de São João de Ver é o adversário na 3.ª eliminatória da prova rainha, partida marcada para as 15 horas, no Estádio do Sporting Clube de São João de Ver. Os bilhetes estão à venda na Loja Oficial, sob as seguintes condições:

Bilhete – 5 euros (venda de bilhetes até às 11 horas de sábado); bilhete e transporte – 10 euros (marcação de transporte até às 19 horas de sexta-feira); saída do autocarro às 13 horas.

Famalicão: Casa das Artes integra rede europeia dedicada à promoção do cinema para crianças e jovens

A Casa das Artes de Famalicão é membro oficial da European Children’s Film Association (ECFA), a maior rede europeia dedicada à promoção do cinema de qualidade para crianças e jovens.

O reconhecimento surge, precisamente, pelo papel que a Casa das Artes tem tido na promoção da cultura cinematográfica entre os mais novos, através do Close-Up.

E, falando de Close-Up, esta semana arranca a 10.ª edição. No dia 15 de outubro, às 10h00, no Agrupamento de Escolas D. Sancho II, também em Famalicão, estará presente João Lameira.
Na secção Sessões para Famílias, destaca-se “Looney Tunes: Daffy e Porky salvam o Mundo”, com projeção no dia 18 de outubro, às 11h00, na Casa das Artes.

Sobre a European Children’s Film Association – ECFA, foi fundada em 1988, funciona em rede com 161 membros, em 43 países; inclui realizadores, produtores, distribuidores, exibidores, festivais e educadores, todos comprometidos com o fortalecimento da visibilidade, circulação e impacto do cinema infantojuvenil na Europa.

Com a integração na ECFA, a Casa das Artes de Famalicão e o Close-Up pretendem promover práticas educativas e culturais que envolvam os jovens; reforçar as redes nacionais e internacionais de exibição cinematográfica; dar mais visibilidade às iniciativas do Close-Up dentro desta rede.

 

Famalicão: Denúncia de vandalismo na noite de eleições gera tensão em Pedome

Filipe Abreu, um dos candidatos à Junta de Freguesia de Pedome, recorreu às redes sociais para denunciar um episódio que diz ter ocorrido na noite de domingo, durante os festejos da lista vencedora. Segundo o candidato, uma garrafa de vidro foi atirada contra a parede de um dos quartos da sua casa.

Apesar de os danos materiais serem reparáveis, Filipe Abreu afirmou que o sentimento de insegurança “é mais difícil de apagar”. O candidato lamentou ainda o silêncio da adversária Alexandra, que, segundo o seu relato, testemunhou o incidente e “nada fez”.

Contactada pela Cidade Hoje, a recém-eleita presidente de junta, Alexandra Silva, negou ter assistido ao ato de vandalismo e afirmou que não se revê nesse tipo de comportamentos. Confirmou que seguia na caravana, explicando que a paragem em frente à casa de Filipe Abreu serviu apenas para recolher uma bandeira que teria caído de uma viatura.

Alexandra Silva lamenta que Filipe Abreu tenha recorrido às redes sociais sem antes a contactar para um eventual esclarecimento. Garantiu que vai averiguar o sucedido, de forma a perceber se a garrafa foi lançada por alguém ligado à sua equipa. Ainda assim, sublinha que, mesmo que tal se confirme, é um ato que repudia totalmente e que terá acontecido à sua revelia.

A nova presidente considera ainda as acusações de Filipe Abreu um ataque ao seu bom nome e afirma que pondera agir em conformidade.

Famalicão: Abrem esta quarta-feira as candidaturas a bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior

A partir desta quarta-feira e até 15 de novembro, os jovens universitários residentes no concelho, com idade igual ou inferior a 30 anos, podem submeter as candidaturas às bolsas de estudo, promovidas pelo Município de Famalicão. Devem ser entregues através do site https://bolsas.famalicao.pt/ e mais informações podem ser obtidas junto da Casa da Juventude, através do e-mail bolsasestudo@famalicao.pt ou pelo telefone 252 314 582.

Os estudantes do Ensino Superior, Cursos de Especialização Tecnológica (CET) ou de Cursos Técnicos e Superiores Profissionais (CTeSP) têm de viver no concelho há mais de três anos e têm de estar a frequentar a primeira licenciatura, o primeiro mestrado, o primeiro CET ou o primeiro CTeSP, independentemente do estabelecimento de ensino (público ou privado).

Os candidatos têm de pertencer a um agregado familiar cujo rendimento mensal per capita não seja superior a 60% da remuneração mínima nacional em vigor e não podem reunir património mobiliário no valor superior a 240 x IAS (125.400€), a 31 de dezembro do ano anterior ao do início do ano letivo.

Os interessados devem, também, reunir um conjunto de documentos, como a certidão composição do agregado familiar, o comprovativo da matrícula, a declaração de IRS ou IRC, extrato de remunerações, entre outros. A lista de documentos necessários para submissão de candidatura encontra-se descrita no Portal da Juventude de Famalicão (www.juventudefamalicao.org), onde existe também um ficheiro que explica como toda a documentação pode ser obtida.

Recorde-se que no passado ano letivo, a Câmara Municipal atribuiu 409 bolsas, num investimento que superou os 235 mil euros. O apoio é atribuído pela autarquia famalicense há mais de dez anos.

 

Famalicão: Treinadores famalicenses assumem seleções sub-13 e sub-14 da AF Braga

O comando técnico da seleção masculina sub-13 será assumido por Luís Teixeira, tendo como adjuntos Tiago Salgado e Duarte Baptista e Paulo Soares como treinador de guarda-redes.

Tiago Salgado será o treinador principal da seleção sub-14 e terá como adjuntos Luís Teixeira e Duarte Baptista. Paulo Soares é o treinador de guarda-redes.

Na apresentação das equipas técnicas, que decorreu esta segunda-feira, também foi anunciado que Sónia Silva assume o comando técnico das seleções femininas de futebol e terá como treinador de guarda-redes Duarte Baptista.

Pedro Sousa, presidente da AF Braga, explicou que «as equipas técnicas têm como missão não só escolher os melhores atletas, mas formá-los em competências técnicas e pessoais reforçando o papel do futebol escola, do futebol de valores. Queremos ganhar, mas queremos ganhar a todos os níveis. A educação, a formação, os valores serão sempre mais importantes do que a competição».

Rui Baptista, famalicense que é o vice-presidente para o futebol, deu conta da importância dos atletas e técnicos «sentirem que quando entram em campo representam um distrito cheio de talento, um emblema que representa centenas de clubes e muitos milhares de atletas. Escolhemos equipas técnicas multidisplinares, com currículos vastos, profissionais e desportivos, e educação superior e técnica relevantes».