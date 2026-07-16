Concelho, Eventos

Famalicão: VINEVINU promove primeira Land Party para celebrar os sabores e os produtores locais

A VINEVINU vai promover, dia 25 de julho, a primeira edição da VINEVINU Land Party, um evento que pretende valorizar os produtos e os projetos locais num ambiente de convívio, gastronomia, música e vinho.

A iniciativa decorre entre as 18h00 e as 22h00, nas instalações da VINEVINU, na Alameda do Mosteiro, em Requião, Vila Nova de Famalicão, e tem como lema “Celebrar o que é nosso”.

Para esta estreia, o evento reúne vários produtores e marcas da região, a VINEVINU, Queijos Senras, Fumeira da Rosa, Two Wheels Bar, Mikadinho, Los Pepes e Shoyu, proporcionando aos visitantes uma experiência dedicada aos sabores locais.

Entre provas de vinho, petiscos, música e o pôr do sol, a organização pretende criar um momento de encontro entre famílias, amigos e vizinhos, dando destaque às pessoas e aos projetos que contribuem para a identidade e dinamismo do concelho.

Para compra de bilhetes e outras informações consulte https://vinevinu.com/eventos/land-party-julho .

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Cartas inéditas de Camilo Castelo Branco reunidas em obra

A Irmandade da Lapa vai lançar uma obra com cartas inéditas de Camilo Castelo Branco. A autoria é de Francisco Ribeiro da Silva, historiador e mesário da Irmandade da Lapa.

O lançamento de “Cartas Inéditas de Camilo Castelo Branco” será no dia 22 de julho, às 18 horas, no salão nobre da Irmandade, no Porto.

A sessão contará com a apresentação por Isabel Pires de Lima, professora emérita da Universidade do Porto e uma das mais prestigiadas especialistas da literatura portuguesa. Após a sessão de apresentação, realizar-se-á uma romagem ao Cemitério da Lapa, onde está sepultado o escritor, com deposição de uma coroa de flores em sua memória. A cerimónia terminará com um Porto de Honra, na Galeria dos Retratos da Irmandade da Lapa, proporcionando um momento de convívio entre convidados, participantes e público.

O lançamento da obra está integrado no bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco, o que na perspetiva da provedora da Irmandade, Manuela Rebelo, «constitui um importante contributo para preservar e divulgar o legado de Camilo Castelo Branco».

Quanto à obra, é fruto de «um rigoroso trabalho de investigação histórica» e reúne um conjunto de documentos até agora inéditos, que enriquecem o conhecimento sobre a vida, o pensamento e a obra do escritor, proporcionando novas perspetivas sobre uma das figuras maiores da literatura portuguesa».

A iniciativa integra o programa “Camilo e a Lapa”, desenvolvido pela Irmandade da Lapa no âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento do escritor, promovidas sob a égide da CCDR NORTE. Este programa reúne mais de três dezenas de instituições da região em torno da evocação da vida, da obra e da influência de Camilo Castelo Branco.

“Camilo e a Lapa” pretende promover uma reflexão renovada sobre a atualidade da obra camiliana, através de uma programação multidisciplinar que inclui exposições, conferências, visitas temáticas, publicações e outras iniciativas culturais e educativas, valorizando a estreita ligação histórica entre o escritor e a Irmandade da Lapa.

Foto arquivo

Famalicão: Festa ao Senhor dos Aflitos começa este fim de semana

A romaria em honra do Senhor dos Aflitos e do padroeiro S. Tiago, na freguesia de Cruz, começa este fim de semana e estende-se até ao dia 25 de julho

Buba Espinho, com concerto marcado para o dia 24, às 23 horas, é o nome maior do cartaz. Neste mesmo dia, às 22 horas, atua Costinha, o conhecido cantor famalicense.

O programa desta importante romaria, para além das várias celebrações religiosas, incluindo a missa campal na manhã do dia 25 e da majestosa procissão, na tarde do mesmo dia, começa este sábado, com a fanfarra dos escuteiros a percorrer a freguesia e, às 18h30, com uma eucaristia na capela do Senhor dos Aflitos.

No domingo, a manhã começa com nova eucaristia na capela e para a tarde, a partir das 15 horas, estão reservados cantares ao desafio com Domingos da Soalheira e Bruno de Nine. Uma hora depois decorre um leilão de oferendas.

Confira, no cartaz, toda a programação da edição 2026 da romaria em honra do Senhor dos Aflitos.

Famalicão: Mário Passos «surpreendido e incrédulo» com «alegada» retirada de confiança política

Em comunicado, o presidente da Câmara diz que a decisão da Comissão Política do PSD causa-lhe «estranheza», desde logo, porque «desconheço a realização de qualquer plenário para auscultar os militantes sobre um assunto desta dimensão. Igualmente estranho a referência a uma alegada reunião da Comissão Política realizada esta semana, uma vez que sou membro desse órgão por inerência do cargo que exerço e não recebi qualquer convocatória para a mesma», menciona.

Assim, adianta que as informações possam ter origem num «pequeno grupo de pessoas que se julga dono do partido – sem nunca o poder ser».

No mesmo comunicado refere que foi eleito pelo Partido Social Democrata (coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’), «com orgulho e profundo sentido de responsabilidade» e que o seu percurso no partido fala por si. «Tive a honra de presidir à Comissão Política Concelhia entre 2002 e 2004 e novamente em 2010. Fui vereador eleito pelo PSD nos executivos liderados por Armindo Costa e Paulo Cunha e encontro-me atualmente a cumprir o meu segundo mandato como Presidente da Câmara Municipal». Prossegue, dizendo que «a minha ligação ao PSD sempre se traduziu numa dedicação total às responsabilidades que os famalicenses me confiaram. Estou profundamente convicto de que honrar o partido começa por honrar o mandato democrático que recebi dos cidadãos. É esse compromisso que orienta diariamente a minha ação e que está a ser materializado num investimento histórico no concelho», afirma.

Sobre o futuro, garante que será «um Presidente de Câmara comprometido com a causa pública, com o interesse de todos os famalicenses e com os valores que presidem à minha vida política». Por isso, avisa que não se deixa subordinar «a interesses particulares, a estratégias de controle interno ou a jogos de poder promovidos por um grupo restrito de pessoas». Mário Passos promete continuar a exercer as suas funções como autarca com «serenidade, sentido de responsabilidade e total dedicação a Vila Nova de Famalicão, aos famalicenses e ao Partido Social Democrata dos valores de Sá Carneiro».

O autarca acrescenta que a «lógica do aparelho» não pode ser colocada «acima do interesse público». No mais, adianta que é do PSD e continuará fiel aos princípios fundadores do partido: «democrático, plural, humanista e ao serviço das pessoas».

Famalicão: PS acusa Câmara de negligenciar caminhos florestais

Em comunicado emitido esta quinta-feira, o Partido Socialista responsabiliza a Câmara Municipal, nomeadamente o presidente Mário Passos, «pela grave situação de abandono dos caminhos florestais do concelho»; e garante que essa degradação «comprometeu seriamente o combate ao grande incêndio que teve início na freguesia de Vermoim há duas semanas».

O assunto foi levado à última reunião de Câmara, a 10 de julho, pelo vereador socialista Eduardo Oliveira. Na altura, o presidente da Câmara refutou as acusações. «O que diz é grave», acusou Mário Passos. «A Câmara faz a manutenção dos caminhos florestais por via da sinalização dada pelas próprias corporações de bombeiros», esclareceu o presidente da Câmara, dando conta que todos os caminhos referenciados foram limpos.

No comunicado desta quinta-feira, o PS volta a falar sobre o assunto e atesta que o mau estado das vias florestais não é recente e assegura que, há cerca de três anos, o presidente da Câmara foi sensibilizado para este problema. Na altura, «foi realizada uma vistoria aos caminhos florestais, realizada em veículo todo-o-terreno, para atestar as condições de circulação, em que o PS captou imagens que comprovam o estado de abandono e a intransitabilidade das vias». Adianta, também, que recolheu relatos de bombeiros, testemunhos que considera «alarmantes».

O partido considera, por isso, «inadmissível que, três anos após o primeiro aviso, continue a verificar-se uma “negligência total”», o que revela «falta de planeamento».

Famalicão: Versão 2026/2027 do FC Famalicão apresentada este sábado

O Futebol Clube de Famalicão apresenta este sábado, dia 18 de julho, os plantéis sub-23 e sénior para a época 2026/27, sob o desígnio “Identidade que nos Une”. O encontro com os simpatizantes e adeptos está marcado para a Praça 9 de Abril, com várias atividades, entre as 10 e as 23 horas.

Entre as 10 e as 20 horas, estará disponível uma Fan Zone, com jogos de futebol na Arena, insufláveis, trampolins, pinturas faciais e tatuagens, entre outras animações, contando com uma área de sócio.

Um dia muito preenchido: 10 horas, demonstração de futsal; 10h30, passeio BTT; 10h45, demonstração futebol feminino; 11h30, futebol formação; 15 horas, futsal; 15h45, futebol feminino; 16h30, futebol formação; além de gincana de bicicletas ao longo do dia.

Pelas 11h30 está programada uma sessão de autógrafos com jogadores da equipa principal. Às 21 horas apresentação da equipa sub-23; seguindo-se o plantel sénior, agora sob a liderança de Carlos Carvalhal.

Famalicão: PSD acusa Mário Passos de forçar retirada da confiança política

Em comunicado enviado na manhã desta sexta-feira, o PSD sustenta a sua decisão «no desrespeito pelas opiniões, posições e orientações de voto da Comissão Política». O mesmo refere-se, em particular, ao voto contra do executivo liderado por Mário Passos de atribuição dos nomes de Armindo Costa ao Parque da Devesa e de Agostinho Fernandes à Casa das Artes, por proposta do Partido Socialista.

O partido liderado por Paulo Reis (na foto) diz que a retirada da confiança política a todo o executivo municipal do PSD «foi um cenário que nunca quisemos, nem alimentamos, mas que fomos forçados a tomar pelas circunstâncias criadas pelo presidente da Câmara». Apesar desta medida, o PSD de Famalicão garante, no comunicado, «que não será oposição ao executivo municipal, já que esse papel cabe aos partidos derrotados nas últimas eleições autárquicas». Mas promete manter-se atento a todas as áreas de governação «que afetam os famalicenses e Famalicão e que ponham em causa as conquistas de Abril e os valores fundamentais dos 50 anos do poder local».

A Comissão Política sustenta que sempre comunicou «com lealdade e transparência» com o presidente da Câmara «ao longo deste processo» e garante que Mário Passos tinha aceite viabilizar a proposta socialista, «mas que viria a inverter sem qualquer explicação».

Ainda segundo o comunicado, o PSD refere «que em democracia os partidos são muito mais do que instrumentos eleitorais»; recorda que a maioria dos famalicenses confiaram numa candidatura e num programa eleitoral de uma coligação de dois partidos.

A retirada da confiança política aos eleitos do PSD no executivo municipal consta, segundo a Comissão Política, de uma resolução política aprovada e comunicada aos eleitos à Assembleia Municipal e aos presidentes de Junta, «e enviada por escrito aos visados ao início da manhã do dia 16 de julho, por email».