Famalicão: Vingança terá estado na origem de fogo posto em duas casas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 42 anos suspeito de ter provocado dois incêndios em moradias na freguesia de Carreira, no concelho de Famalicão. De acordo com a autoridade, o alegado autor terá atuado por vingança, na sequência de conflitos anteriores.

Os factos ocorreram na manhã de sexta-feira. Segundo a investigação, o suspeito terá entrado nas habitações, cujos proprietários não se encontravam no local, e ateado fogo à roupa das camas com recurso a um isqueiro, abandonando depois o local.

As chamas alastraram rapidamente, causando elevados prejuízos no interior das casas e danos no telhado de uma habitação contígua.

A detenção foi realizada nesse mesmo dia, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.