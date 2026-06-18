Famalicão: Vinhos Alvarinho da Quinta das Pirâmides são de ouro e prata

O Alvarinho Reserva (branco) 2022, com a Medalha de Ouro, e o Alvarinho Reserva Borras Finas (branco) 2022, com a Medalha de Prata, foram premiados, em maio passado, no Concurso de Vinhos de Portugal 2026. Estes vinhos têm a chancela da Quinta das Pirâmides, localizada na freguesia de Telhado, concelho de VN Famalicão.
A 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, promovido pela ViniPortugal, decorreu no Palácio Duques de Cadaval, em Évora. Durante a sessão foram entregues 351 prémios: 30 de Grande Ouro, 87 de Ouro e 234 de Prata, um reconhecimento que destaca a elevada qualidade e diversidade dos vinhos nacionais, bem como o crescente prestígio do sector vitivinícola. Os vinhos distinguidos com medalhas de Grande Ouro e Ouro garantem presença em eventos internacionais organizados pela ViniPortugal.