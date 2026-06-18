Concelho

Famalicão: Vinhos Alvarinho da Quinta das Pirâmides são de ouro e prata

O Alvarinho Reserva (branco) 2022, com a Medalha de Ouro, e o Alvarinho Reserva Borras Finas (branco) 2022, com a Medalha de Prata, foram premiados, em maio passado, no Concurso de Vinhos de Portugal 2026. Estes vinhos têm a chancela da Quinta das Pirâmides, localizada na freguesia de Telhado, concelho de VN Famalicão.

A 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, promovido pela ViniPortugal, decorreu no Palácio Duques de Cadaval, em Évora. Durante a sessão foram entregues 351 prémios: 30 de Grande Ouro, 87 de Ouro e 234 de Prata, um reconhecimento que destaca a elevada qualidade e diversidade dos vinhos nacionais, bem como o crescente prestígio do sector vitivinícola. Os vinhos distinguidos com medalhas de Grande Ouro e Ouro garantem presença em eventos internacionais organizados pela ViniPortugal.

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Dono da LEICA anuncia transferência de serviços da Alemanha para Famalicão

O Grupo Leica Camera AG vai reforçar a sua presença em Portugal e transferir mais serviços da sua operação na Alemanha para a unidade de Vila Nova de Famalicão, onde já trabalha cerca de 700 pessoas em produção e desenvolvimento.

A garantia foi deixada ao Dinheiro Vivo por Andreas Kaufmann, chairman da marca alemã de ótica de precisão, que destacou que a empresa “vai crescer em Portugal nos próximos anos”, o que se traduzirá em mais postos de trabalho.

Atualmente, cerca de 90% da pré-produção da Leica já é feita em Portugal, sobretudo no Norte do país, com Famalicão a assumir um papel central. A empresa considera ainda transferir mais funções de suporte e serviços, beneficiando dos custos laborais mais baixos e da estabilidade da mão de obra local.

Segundo Kaufmann, o objetivo não é alterar a produção principal, mas sim reforçar áreas como serviços e atendimento ao cliente, que já estão parcialmente concentrados em Portugal.

A estratégia confirma a crescente importância de Vila Nova de Famalicão como polo industrial e tecnológico dentro da rede global da Leica.

Famalicão: Covense e Cajada na final da Taça de veteranos

Na noite desta sexta-feira começou a ser jogada a Final Four da Taça da AFSA. Na primeira semifinal, o Covense eliminou a Outeirense, por expressivos 5-0, e na outra partida a Cajada superou, 4-2, o Pedome.

Na tarde deste sábado, sempre no Pavilhão Municipal, jogam-se as semifinais seniores: Covense – Arpo, às 16 horas, e Outeirense-Cajada, às 18 horas.

As finais disputam-se na tarde deste domingo, a partir das 16 horas, com transmissão vídeo na Cidade Hoje.

Famalicão: Dois feridos em despiste com capotemento na N206 em Brufe

Duas pessoas ficaram feridas, ao início da manhã deste sábado, depois do despiste de uma viatura, seguido de capotamento, na freguesia de Brufe, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 06h30, na Avenida Dom Afonso III.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses. As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Imagem: Os Monhacas

Famalicão: Covense e Cajada na final da Taça de veteranos

Na noite desta sexta-feira começou a ser jogada a Final Four da Taça da AFSA. Na primeira semifinal, o Covense eliminou a Outeirense, por expressivos 5-0, e na outra partida a Cajada superou, 4-2, o Pedome.

Na tarde deste sábado, sempre no Pavilhão Municipal, jogam-se as semifinais seniores: Covense – Arpo, às 16 horas, e Outeirense-Cajada, às 18 horas.

As finais disputam-se na tarde deste domingo, a partir das 16 horas, com transmissão vídeo na Cidade Hoje.

É inaugurado dia 9 de julho o novo Parque de S.Miguel-o-Anjo

O novo Parque de S. Miguel-o-Anjo, na freguesia de Calendário, em Famalicão, é inaugurado no próximo dia 9 de julho, data em que se assinala o Dia da Cidade.

O espaço resulta de uma intervenção de valorização promovida pela Câmara Municipal de Famalicão, num investimento superior a 300 mil euros, com apoio do programa NORTE 2030.

Com forte valor histórico, natural e paisagístico, o parque conta com percursos pedonais, miradouros, passadiços em ferro e zonas de lazer, proporcionando novas condições para a visitação e para a prática de atividades ao ar livre.

Classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1990, o Monte de S. Miguel-o-Anjo passa assim a estar acessível à população, reforçando a oferta de espaços verdes e de contacto com a natureza no concelho.

Famalicão: PASEC junta dezenas de jovens para debater paz e direitos humanos

A PASEC reuniu mais de 30 jovens, de vários países, nos Alpes Italianos, mais propriamente na Vila de Ameno, com o objetivo de partilhar e desenvolver novas abordagens na área da educação para a paz e direitos humanos.

Durante uma semana realizaram diversas atividades, transformando o isolamento da montanha num laboratório de diálogo intercultural.

Os Grupos de Trabalho Colaborativo desenharam projetos comunitários replicáveis nos países de origem, focados na inclusão social e no combate ao discurso de ódio. As Mesas Redondas foram espaços de debate sobre os desafios atuais da Cidadania Global, o papel dos jovens na geopolítica europeia e a urgência de defender os Direitos Humanos em comunidades locais.

Segundo Sara Gomes, presidente da PASEC, o balanço não podia ser mais positivo: «estes jovens regressam a casa como verdadeiros embaixadores da Cidadania Global».

A mobilidade em Ameno encerrou com a apresentação de um manifesto conjunto pela paz, criado colaborativamente pelos participantes.