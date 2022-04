Famalicão: Vinhos da Frutivinhos galardoados

O vinho Encostas de Melgaço Alvarinho 2020, foi distinguido com a Grande Medalha de Ouro no concurso Os Melhores Verdes 2022, cuja cerimónia decorreu no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, O concurso anual é promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes.

Produzido na Quinta da Pigarra, em Melgaço, propriedade do empresário famalicense Carlos Vieira de Castro, este vinho, para além de conquistar o maior galardão, também venceu a categoria de Vinho Verde Alvarinho, com a colheita do ano de 2020. Na entrega dos prémios, a Quinta da Pigarra fez-se representar pelo também famalicense José Borges (na foto), membro da administração da empresa.

Nesta cerimónia, que contou com a presença de Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e Alimentação, a Frutivinhos – Cooperativa Agrícola de Famalicão garantiu a medalha de prata com o Espumante de Vinho Verde Branco | D. Sancho I Seco Branco 2021.