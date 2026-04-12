Concelho, Desporto

Famalicão: Vinte pódios para a Escola Rosa Oliveira

Este domingo, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou no 44.º Grande Prémio da Juni, em Costa, Guimarães, com vitórias coletiva nos escalões de juvenis/juniores e seniores e vários pódios individuais.
Na prova organizada pela associação Jovens Unidos Num Ideal, em benjamins A, Diana Cunha foi a vencedora, enquanto que em benjamins B, Duarte Ramalheiro foi terceiro.
Em infantis, Luís Neto e Matilde Mendes terminaram em segundo lugar; já em iniciados, Vera Ferreira e Matilde Cunha ocuparam os dois primeiros lugares; igual feito foi alcançado na prova de juvenis por Mariana Martins e Rafaela Araújo. Neste escalão também o terceiro lugar foi da EARO, por Ana Silva. Em masculinos, nova vitória, por Tiago Silva.
Em juniores, Ana Pereira foi a vencedora, enquanto que Maria Machado terminou no terceiro lugar; Francisco Barros foi segundo e Gonçalo Rodrigues terceiro. No escalão sub-23, Joana Azevedo terminou no segundo lugar, tal como Ana Fernandes, em seniores.
Em veteranos, Sónia Gomes e Rita Teixeira ocupam os dois primeiros lugares em F40; Micaela Martins foi terceira em F55.
Para além dos atletas citados, outros também contribuíram para o bom resultado coletivo da EARO.

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Famalicão: Filho e pai (Figueiredo´s) dividem pódio regional dos 10 mil metros

João Figueiredo, da Associação Figueiredo´s Runners and Friends, sagrou-se campeão regional dos 10 mil metros de pista. O feito foi alcançado, este sábado, no Estádio 1.º de Maio, em Braga, com a particularidade de ter deixado no segundo lugar o seu pai, Davide..
Para além do título absoluto do João, Davide Figueiredo sagrou-se vice-campeão regional.
Davide foi, também, campeão regional no escalão M50; Joaquim Lopes campeão em M45; Vítor Azevedo terminou em quarto lugar M50

FC Famalicão tem mais um cinquentenário

Rafa Soares cumpriu, na noite da passada sexta-feira, na partida com o Moreirense, o jogo 50 ao serviço do FC Famalicão. O defesa esquerdo celebrou a efeméride com a assistência para o golo de Pedro Santos que valeu o empate (num jogo de muitas oportunidade falhadas) com a formação de Moreira de Cónegos.

Rafa, de 30 anos, chegou ao Famalicão na época passada e cumpriu 28 jogos e duas assistências; esta temporada já esteve em 22 encontros e é responsável por três assistências, a última na noite de sexta-feira.

O jogador, que é natural de Marco de Canaveses, chegou a Famalicão no verão de 2024, proveniente dos gregos do PAOK.

Famalicão: Rastreio ao AVC no centro da cidade

Na manhã do dia 15 de abril, entre as 9 e as 13 horas, a Unidade Local de Saúde do Médio Ave realiza uma ação de rastreio ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), dirigida a toda a população.
A iniciativa, que decorre na Praça Mouzinho de Albuquerque, junto à Praça-Mercado, é de grande proximidade com a comunidade e, por isso, uma oportunidade para avaliar fatores de risco e reforçar a prevenção do AVC, uma das principais causas de morbilidade e mortalidade.

Famalicão: Aranda, “o agente provocador”, está de volta à ação

O jogador com mais dribles eficazes na edição anterior do campeonato, aquele «que faz um contra um, que arranca, que para, que traz aquela arte do engano que nós sempre gostamos de ver no jogador talentoso», como disse há meses Hugo Oliveira, está de regresso aos relvados, quase um ano depois. Aconteceu na noite da passada sexta-feira, na receção ao Moreirense.

Depois de ter saído do boletim clínico, antes do jogo disputado no Estádio do Dragão, foi uma questão de dias para Óscar Aranda regressar aos convocados, após a longa paragem – desde julho do ano passado – devido a grave lesão no joelho..

Aranda entrou aos 74 minutos para felicidade dos adeptos e do treinador que passa a ter uma opção – e que opção – para o que falta do campeonato. Hugo Oliveira referiu que «é bom tê-lo de volta. É um jogador muito importante para nós; foi o melhor driblador da época passada. Tê-lo connosco, novamente com saúde, é fabuloso. Com o tempo, vai voltar a viver os seus momentos», acredita o técnico do FC Famalicão.

O extremo/avançado teve a sua última aparição precisamente no Estádio Municipal, no último encontro da época passada, na receção ao Casa Pia. Foi em maio de 2025.

Na preparação para a edição 2025/26 da I Liga, o jogador formado no Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho e foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Seguiu-se a recuperação, dura e muito longa, mas Aranda aí está. E a confiança no jogador é tanta que a SAD anunciou a 1 de abril deste ano, a renovação com o jogador até 2028.

Motos clássicas e convívio marcam encontro dos Escorpiões a 2 de maio

O Motoclube Escorpiões volta a organizar mais uma edição da concentração de motas clássicas, marcada para o dia 2 de maio, na sede do clube.

O evento promete reunir máquinas cheias de história, num dia dedicado ao convívio, à paixão pelas duas rodas e ao espírito de amizade que caracteriza esta comunidade. A iniciativa é aberta a todos os amantes de motas antigas.

O programa arranca às 09h00 com a concentração dos participantes, seguindo-se um passeio às 10h00. Pelas 11h30 está previsto um lanche convívio, com o passeio a continuar às 12h30. O almoço encerra a jornada, a partir das 14h00.

As inscrições estão disponíveis online e a organização convida todos os interessados a juntarem-se a esta viagem no tempo, onde cada quilómetro traz novas histórias para contar.

De Famalicão ao Sameiro: Grupo “Peregrinos de Famalicão” caminhou durante toda a madrugada

O grupo “Peregrinos de Famalicão”, amplamente reconhecido pela organização, ao longo de vários anos, da tradicional peregrinação a Fátima, voltou a reunir fiéis para mais um momento de fé e devoção.

Desta vez, a iniciativa levou os participantes até ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, numa caminhada noturna marcada pelo espírito de união e sacrifício.

A peregrinação teve início perto da meia-noite deste domingo, com partida junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, num percurso a rondar os 25 quilómetros. Ao longo de cerca de seis horas, os peregrinos enfrentaram o trajeto com determinação, num ambiente de reflexão e partilha.

No total, participaram quase meia centena de peregrinos, que se juntaram nesta jornada espiritual.