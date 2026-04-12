Famalicão: Vinte pódios para a Escola Rosa Oliveira

Este domingo, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou no 44.º Grande Prémio da Juni, em Costa, Guimarães, com vitórias coletiva nos escalões de juvenis/juniores e seniores e vários pódios individuais.

Na prova organizada pela associação Jovens Unidos Num Ideal, em benjamins A, Diana Cunha foi a vencedora, enquanto que em benjamins B, Duarte Ramalheiro foi terceiro.

Em infantis, Luís Neto e Matilde Mendes terminaram em segundo lugar; já em iniciados, Vera Ferreira e Matilde Cunha ocuparam os dois primeiros lugares; igual feito foi alcançado na prova de juvenis por Mariana Martins e Rafaela Araújo. Neste escalão também o terceiro lugar foi da EARO, por Ana Silva. Em masculinos, nova vitória, por Tiago Silva.

Em juniores, Ana Pereira foi a vencedora, enquanto que Maria Machado terminou no terceiro lugar; Francisco Barros foi segundo e Gonçalo Rodrigues terceiro. No escalão sub-23, Joana Azevedo terminou no segundo lugar, tal como Ana Fernandes, em seniores.

Em veteranos, Sónia Gomes e Rita Teixeira ocupam os dois primeiros lugares em F40; Micaela Martins foi terceira em F55.