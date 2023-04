Famalicão: ‘Violências de Género’ é o tema das Conferências em Educação na noite desta quinta-feira

Este fim de semana, produtores e empresas com selo ‘Made IN Famalicão – Produto que é Nosso’, vão estar na Praça D. Maria II a expor produtos com origem no concelho. Trata-se de mais uma iniciativa do “Vai à Vila – Mercados Urbanos” que visa dar mais vida ao renovado centro da cidade.

O mercado ‘Produto Que é Nosso’ vai funcionar no sábado, das 10 às 13 e das 14 às 21 horas; no domingo, no mesmo horário, mas com encerramento às 18 horas. A acompanhar a iniciativa há animação circense, por ‘Tattu e Cia’, no sábado, das 10 às 13 horas, e no domingo, o caricaturista David Silva vai mostrar os seus dotes artísticos, no mesmo horário. Ainda no domingo, sobe ao palco a banda famalicense de pop-rock, ‘Kay Sábio’. O concerto é às 15 horas, na Praceta Cupertino de Miranda.

Recorde-se que os Mercados Urbanos inserem-se na iniciativa ‘Vai à Vila!’, programa de animação do centro da cidade, que vai preencher praticamente todos os fins de semana até ao final do ano, conciliando o novo centro urbano com uma dinâmica cultural e lúdica intensa.

Acompanhe a programação em www.famalicao.pt.